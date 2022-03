Erfolgreicher Spendenaufruf für die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitfühlend mit allen Ukrainern und natürlich mit unserer Kollegin, die um Familie und Freunde bangt, trugen wir bei unserer Spendenaktion mehr als 3000 Euro zusammen.

Mit großzügigen Einzelspenden und hoher Beteiligung unter dem Motto „zu wenig gibt es nicht“, wurde die Aktion zu einem großen Erfolg. Kurzerhand wurde sie sogar von Kollegen auf ihren Fußballverein ausgeweitet, dessen Mitglieder spontan mit einem höheren Geldbetrag dabei waren.

Von dem gesammelten Betrag wurden Verbandsmaterial, Pflaster, Medikamente, Desinfektionsmittel und Hygieneartikel bei Unternehmen aus der Umgebung gekauft. Die Firma Tontarra selbst spendete außerdem eine große Anzahl an chirurgischen Instrumenten im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Spenden wurden an eine private Initiative übergeben, die die Hilfsgüter in die Ukraine in die betroffenen Gebiete liefern wird. Begleitet werden die Spenden von dem Wunsch, Leid zu lindern und der Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges.