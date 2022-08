Endlich wieder ein Heimatfest in Wurmlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause konnte die alte Tradition in Wurmlingen wieder aufgegriffen werden: der Jahrgang 1971/1972 richtete das Heimatfest 2022 aus.

Mit über 93 Jubilaren, bestehend aus 50er, 60er, 70er, 80, 90er Jubilaren sowie einem 100-Jährigen, sowie deren Partnern konnten die Jubilare sowie diverse Ehrengäste in der herrlich geschmückten Schloßhalle bei einem Sektempfang durch die Jahrgangssprecherin Gabriele Kupferschmid begrüßt werden. Klaus Schmid führte in seiner Festrede mit Witz, Charme und tiefgründigem Wissen durch die Jahrzehnte und wusste zu jedem Jubel-Jahrgang Besonderes aus der Wurmlinger Geschichte zu berichten.

Nach dem Sektempfang begleitete der Musikverein Eintracht Wurmlingen die Jubilare bei herrlich strahlendem Sonnenschein zur St. Gallus Kirche, wo mit Frau Pfarrerin Winter und Herrn Pfarrer Carsten Wagner, ebenfalls 50er Jubilar, der ökumenische Gottesdienst gefeiert werden konnte, begleitet von den wohlklingenden Tönen des Harmonikaverein-Ensembles.

Auf dem Friedhof wurde der JahrgängerInnen in würdevollem Rahmen gedacht, die nicht mehr unter uns sind. Symbolisch wurde eine Blumenschale niedergelegt. Mit festlicher Marschmusik bewegte sich der Umzug zurück zur Schloßhalle, wo ein herrliches Kuchenbuffet auf die Gäste wartete. Zur großen Freude konnten wir zwei unserer Grundschullehrerinnen, Frau Lisa Heim und Frau Brigitte Birk, begrüßen, die es sich nicht nehmen ließen, die eine oder andere Anekdote zum Besten zu geben.

Abends zog sich jeder Jahrgang in eine der vielen Wurmlinger Wirtschaften zurück und feierte bei gutem Essen, Tanz und Musik bis spät in die Nacht hinein. Am Ende des Tages waren sich alle Teilnehmer einig, dass wir einen wunderschönen Tag mit vielen bereichernden Gesprächen und Begegnungen erleben durften. Wir sind voller Dankbarkeit, dass wir dieses tolle Fest ausrichten und feiern durften.