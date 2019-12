Eltern machen sich schlau, wie glückliche Schulzeit gelingt

Bis auf den letzten Platz gefüllt ist die Mensa der Konzenbergschule Wurmlingen gefüllt gewesen, als der Elternbeirat und Förderverein vor kurzem zum Vortrag „Lernen macht Glücklich!“ oder „Jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Schulzeit…“ eingeladen hatten.

Referent Jörg Lützelberger, ehemaliger Handballprofi und zwischenzeitlich Spezialist der „Akademie für Lernpädagogik“ in Köln, begeisterte in seinem 90-minütigen Vortrag sein Publikum. Nach Begrüßung durch die Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Burr nahm Lützelberger seine Zuhörer mit auf eine Reise durch den Familienalltag.

Im Mittelpunkt standen Fragen wie: Wie können unsere Kinder die Freude am selbständigen und effektiven Lernen entdecken? Wie ist es Eltern möglich, sie dabei zu unterstützen? Unterhaltsam und anschaulich gelang es ihm, anhand alltäglicher Beispiele darzustellen, wie stressfreie Kommunikation für ein entspanntes Familienleben funktionieren kann.

Mit dem einen und anderen Aha-Effekt überraschte Lützelberger, indem er den Zuhörern live aufzeigte, wie Lernerfolge durch einfache Lerntechniken sofort gesteigert werden können. Wie lernt man effektiv, wie schafft es ein Kind, sich besser zu konzentrieren, was verbirgt sich hinter den Stichworten „Selbstorganisation“ oder „Lernchaot“?

Mit einer Mischung aus Fakten und eigenen Anekdoten wurden die Zuhörer von Jörg Lützelberger durch diesen Abend begleitet. Das Publikum erinnert sich sicherlich gerne an den sehr emotionalen Moment seiner Erzählung, als ein kleiner, etwas pummeliger Junge andächtig vor der Ostseehalle in Kiel stand und folgende Worte zu seiner Mutter sprach: „In dieser Arena werde ich irgendwann einmal einen Titel holen!“ Worauf die Mutter wohl antwortete: „wenn DU das möchtest, dann wirst Du dies schaffen!“ Diese Worte motivierten den Jungen so sehr, dass er – der Referent des Abends – sein großes Ziel tatsächlich erreichte.

Das Angebot des Redners, auch nach dem offiziellen Ende Fragen zu beantworten, wurde dankend angenommen. Der Abend klang in lockerer Atmosphäre und mit Getränken gesellig aus.