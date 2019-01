Ein Haus aus acht Tonnen Stroh

Ein modernes Haus mit Holzverkleidung außen und großen Fenstern mit Ausblick auf ganz Wurmlingen – im ersten Moment ist nicht zu erkennen, wie besonders das Haus der Familie Müller ist. Es ist ein Strohballenhaus, Wände und Dach sind mit acht Tonnen des nachwachsenden Rohstoffs gedämmt. Der freie Architekt Otto Merz wurde dafür vom Bundesministerium ausgezeichnet.

Das Dach und die Wände des Strohballenhauses bestehen aus einzelnen Elementen, die mit Strohballen von einem Bauer aus der Region befüllt sind. Die Außenwände sind mit Holzplatten verkleidet, an den Innenwänden laufen Heizschleifen entlang, die mit einem Lehmputz verschlossen sind. „Der Hauptvorteil ist die Wohnqualität“, sagt der freie Architekt Otto Merz, der für die Müllers das Haus geplant hat. „Das Raumklima ist nicht zu feucht oder zu trocken. Der Lehm reguliert die Feuchtigkeit.“

Auch die Müllers finden es angenehm, dort zu wohnen: „Im Sommer ist es kühl, und im Winter warm“, erzählt Stefanie Müller, die wie ihr Mann Wert auf Nachhaltigkeit legt. So werden bei der Familie mehr als die Hälfte der Wärme für Heizung und Warmwasser über Solar gewonnen. „Im Winter müssen wir mit Holz zuheizen“, sagt Daniel Müller und zieht nach zwei Jahren Wohnzeit ein positives Fazit: „Das Konzept mit der Heizung funktioniert. Von den Nebenkosten her rechnet sich das.“

Unzufrieden in der Mietwohnung

Zuvor lebte das junge Paar in einer Mietwohnung. Zufrieden seien sie aber nicht gewesen, berichtet Daniel Müller. Es habe beispielsweise Probleme mit Schimmel gegeben. Deshalb „wollten wir etwas anderes machen“, sagt er. Im Internet sei er durch Zufall auf Strohballenhäuser gestoßen, erzählt Daniel Müller. Das Paar fing zu recherchieren an und wurde dann auf den freien Architekten Otto Merz aufmerksam, der bereits einige Strohballenhäuser geplant hat.

Nach der Besichtigung eines Kindergartens in Strohballenbauweise in Villingen-Schwenningen war das Paar überzeugt. An Pfingsten 2016 war Baubeginn, im Februar 2017 zogen die Müllers ein. Bis dahin war viel Eigenleistung gefragt, denn: Es gebe nicht viele Handwerker, die Strohballenhäuser bauen, sagt Daniel Müller. Der Architekt spricht von einer „Nische“. In einer Zimmerei stapelten und pressten die Müllers mit Unterstützung das Stroh in vorgefertigte Wandmodule. Diese einzelnen Elemente wurden dann zu ihrem Haus transportiert und innerhalb von zwei bis drei Tagen aufgebaut. Die Innenwände wurden mit Lehmputz verschlossen, die Außenwände mit Holzplatten verkleidet. Und auch auf das Dach kam Stroh.

Stroh muss zwingend trocken sein

Angst vor Schimmel, Insekten oder erhöhter Brandgefahr braucht die Familie laut des Architekten nicht zu haben. Wichtig sei nur, dass die Strohballen trocken seien. Stellt man die Kosten eines Strohballenhauses einem herkömmlichen Haus gegenüber, sei der Unterschied nicht groß, sagt Merz.

Für die Planung des Strohballenbaus in Wurmlingen wurde der Architekt neulich beim Bundeswettbewerbs „HolzbauPlus“ von Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) auf der Grünen Woche ausgezeichnet. Das Haus in Wurmlingen war eines von zehn prämierten Gebäuden. Mit dem „HolzbauPlus-Wettbewerb“ will das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf besonders nachhaltige Gebäude aufmerksam machen. Ausgezeichnet werden Projekte mit Holz im Zusammenspiel mit weiteren nachwachsenden Rohstoffen in Konstruktion, Dämmung und Ausbau.