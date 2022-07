Ein Hauch von FC Barca beim SV Wurmlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sonnenschein pur begleitete das interne Jugendcamp des SV Wurmlingen und die über 60 Jugendspieler, die sich nach zwei Jahren Zwangspause wieder auf ein Trainingswochenende mit Jorge Arcila freuen durften.

Sein Handwerk lernte Jorge als aktiver Jugendspieler beim FC Barcelona - dort spielte er als einheimisches Talent bis zur U12. Früh verstand er die notwendigen Automatismen, um das berüchtigte Barca-Kurzpassspiel umzusetzen. Später schlug er dann auch die Trainerlaufbahn beim FCB ein und will mittlerweile sein Wissen über die spanischen Grenzen hinaus vermitteln. Beim 1. FC Köln ist er aktuell als Head Coach für internationale Talente angestellt und fördert aus alter Verbundenheit heraus nun schon zum dritten Mal den Trainerstab des SV Wurmlingen. Zwischen dem älteren F-Jugend-Jahrgang und der C-Jugend führten zwei Tage lang die Jugendtrainer mit ihren Teams einen von Jorge für jede Jugend individuell zusammengestellten Trainingsplan aus und wurden dann im Wechsel durch den Jugendcoach des 1. FC Köln angeleitet und genauso auch korrigiert, wenn es dann mal in der Umsetzung etwas haperte. Nicht nur die Trainer, sondern vor allem auch die Spieler profitieren enorm davon - sie akzeptieren die Anweisungen von einer Persönlichkeit mit Barca-Hintergrund sofort und setzen die Inhalte erstaunlich schnell um. Eine willkommene Abwechslung zum wöchentlichen Trainingsalltag, in dem diese Aufmerksamkeit seltener in diesem Ausmaß vorhanden ist.

Schon am Freitagabend, 15. Juli gab es im Sportheim des SV Wurmlingen eine Einweisung der Trainer in die beiden Trainingstage mit dem Schwerpunkt von Übungen mit Ball. Und sie gibt es wohl in Spanien wie Sand am Meer - sogenannte „Rondos“, bei denen das Kurzpassspiel effektiv geübt wird. Der Samstag bildete der Trainingsschwerpunkt für die Kinder und Jugendlichen, die hier in zwei längeren Trainingseinheiten neue Inhalte vermittelt bekamen. Zudem durchliefen alle Teams einen von den Hauptorganisatoren Stefan Teufel und Mauro Mocci ausgearbeiteten Parcours mit zehn Übungen durch - dem Fußball-Zehnkampf. Hier maßen die Spieler gegenseitig ihr fußballerisches Können. Und auch die Torhüter erhielten gezielte Aufmerksamkeit. Torsten Gippert, einst in Gonsenheim bei Mainz mit Jürgen Klopp in einem Team, spendierte den Wurmlinger Keepern professionelle Torhüter-Trainingseinheiten.