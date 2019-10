Ein Gebet war der Wendepunkt in ihrem Leben

Das zwölfte ökumenische Männervesper in der „Bierwelt“ der Hirschbrauerei in Wurmlingen war ein hochemotionaler Abend. Um die Gefühle wurde kein Bogen gemacht: Gekommen war die junge Sängerin und Buchautorin Déborah Rosenkranz. Sie lebt – gewissermaßen gar nicht aus der Welt – in Stockach.

Vergangene Woche war sie noch auf Hawaii und quasi in gleicher Mission in Wurmlingen. Sie berichtete aus ihrem bewegten und auch von Problemen gekennzeichneten Leben. Dabei legte sie ihr ganz persönliches Glaubensbekenntnis ab – auch in ihren Liedtexten mit Tiefgang. „Stärker denn je ...“ war auch die passende Überschrift über den Abend, denn an den Tiefpunkten ihres Lebens hatten ihre Gebete und Zwiegespräche mit Gott sie gerettet.

Es war „Mission mal ganz anders“. Und es ging exakt „hundert Mann“ zwischen 18 und 80 richtig unter die Haut. Veranstaltet wurde es vom Katholischen Männerwerk im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen und dem Evangelischen Kirchenbezirk Tuttlingen. Er wünsche sich, „dass das, was wir gehört haben, weiter wirkt“, sagte Pfarrer Maurice Stephan als Präses der Katholischen Männerwerks in seinem Schlusswort.

„Ein herzliches Vergelt’s Gott“, ganz wörtlich gemeint, kam dazu vom Vorsitzenden des Männerwerks Bernhard Schnee: Für die „ganz anderen Impulse“, wie auch die „vielen Gedanken zum Mitnehmen“.

„Sie war mal Stewardess“ – und inzwischen sei sie Seelsorgerin für viele Menschen, gab Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes als Organisator das Stichwort für den Auftritt. Sie wollte die Zuhörer „mitnehmen in die Reise durch mein Leben“. Als Teenager begegnete sie ihrem Traummann. Nur der erste Traum platzte, denn er legte den Grundstein für ihre Magersucht – mit einem deplazierten Kompliment: „Sie spielt so gut Handball , dass man mit so viel Fett so gut rennen kann“, wurde zur schwärenden Wunde.

Nachts hört sie ein Gebet

Nach sieben Jahren war sie körperlich am Ende. Aus medizinischer Sicht könne man nichts mehr tun, teilte der Arzt der weinenden Mutter mit. Nachts hörte die junge Frau zufällig das Gebet „zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit“ der Eltern. „Das war der Wendepunkt“, ist sie sicher, denn es habe sie mehr berührt als alles andere. Sie sei „komplett gesund geworden“. „Gottseidank“. Sie könnte eine ganze Fußballmannschaft in die Welt setzen – „nur fehlt der Mann“.

Diesen hatte sie dann, fast wenigstens. Aber der entpuppte sich als Narzisst. Die Beziehung ging in die Brüche, als sie nach Afrika unterwegs war – nicht ganz folgenlos für ihre Kreativität und Karriere. Vor dem Abflug nach Ouagadougou habe sie sich „schön gemacht“, nach der Ankunft war der Lack, pardon das Makeup, ab. „Gott wollte mich bewahren“, sagt sie heute zu der Krise vor zwei Jahren.

„Ich weiß, was Du wollen würdest“, singt sie beim Männervesper dazu in ihr Glitzermikrophon. Nachdem sie mit ihrem Glauben ihre tiefe Depression überwunden hat. Sie habe ihre Bibel immer in der Hand gehabt, denn wenn einer Depressionen verstehe, sei es „der David in der Bibel“. Aber sie habe die Bibel nicht aufgemacht: „Der Schritt war mir zu mühsam“ und „es haben keine Engel gesungen“. Aber dann seien ihr die Augen aufgegangen: „Gebete retten“, sonst wäre sie nicht hier.