Ein ganz anderer Schulalltag

Die Wurmlingerin Michelle Fallert ist derzeit für längere Zeit in Australien und berichtet regelmäßig, wie es ihr dort ergeht. Momentan geht sie auf das Grace Lutheran College in Rothwell. Heute erzählt sie vom Schulalltag in der 10. Klasse.

Das College besteht aus 15 verwinkelten Gebäudekomplexen, zwischen denen man nach den Unterrichtsstunden hin und herpendeln muss. Oft ist es für einen Neuling gar nicht so einfach, das nächste Klassenzimmer auf eigene Faust zu finden. Man ist auf die Hilfe der anderen Schüler angewiesen, die aber alle hilfsbereit zum nächsten Raum lotsen.

An der gesamten Schule ist es Pflicht, eine Schuluniform zu tragen. Schwarze Lederschuhe und hohe weiße Socken gehören dazu. Die Schulkrawatte muss immer dran sein, Schmuck ist verboten. Es gibt eine extra Sportuniform, dazu muss man eine braune Schildmütze aufziehen. Jungs müssen rasiert sein und die Mädchen dürfen keine offenen Haare tragen. Schminken ist erlaubt, aber nur dezent und unauffällig.

Die Schule beginnt jeden Morgen um 8.20 Uhr. Viele Schüler kommen mit dem eigenen Auto, da man in Australien schon mit 16 den Führerschein machen kann. Doch es gibt auch einige, die mit dem hauseigenen Schulbus in die Schule kommen. Zuerst geht man zu seinem Schließfach und muss seinen Schulrucksack und das Handy einschließen. Während der Schulzeit ist es nicht erlaubt, mit einer Tasche umherzulaufen, man darf nur mit seinem Schulmaterial in den Unterricht gehen. Zusätzlich hat jeder Schüler seinen eigenen Laptop, der auch von der Schule ausgeliehen werden kann. Viele machen ihre kompletten Notizen und Aufschriebe ausschließlich darauf. Es gibt nur noch vereinzelte Schüler, die mit Heft und Stift arbeiten. Außerdem gibt es eine Internetplattform der Schule, das ,,E-Grace“. Auf dieser hat jeder Schüler seinen eigenen Account, in dem der Stundenplan aufgelistet ist und tägliche Informationen zu sehen sind. Die Lehrer laden oft Notizen, Aufgaben oder Lösungen auf die Plattform, auf die dann jeder Schüler Zugriff hat. Das hat viele Vorteile und ist sehr praktisch.

Klingelt die Glocke, haben die Schüler drei Minuten Zeit, um zur ersten Schulstunde, der ,,Homeclass“ zu laufen. In dieser Stunde werden organisatorische Dinge besprochen, nach Schwierigkeiten in der Klasse gefragt und Lösungen erörtert. Oft dürfen die Schüler auch am eigenen Laptop an privaten Sachen weiterarbeiten, zum Beispiel Hausaufgaben machen oder Präsentationen fertigstellen. Jede Unterrichtsstunde geht 45 Minuten. Nach den ersten drei ,,Periods“ steht der ,,Morning Tea“ an, die erste Pause, die 25 Minuten dauert. Währenddessen werden Snacks gegessen. Danach kommen zwei weitere Unterrichtsstunden, auf die der ,,Lunch“ folgt, der 45 Minuten lang ist. Die Schüler dürfen sich nur auf dem Schulgelände aufhalten und essen dort, meist selbst mitgebrachte belegte Brötchen, Chips oder können sich im ,,Tuckshop“ andere Snacks kaufen. Nach dem Mittagessen folgen die letzten zwei ,,Periods“ und die Schule ist um 15 Uhr beendet.

Jeden Mittwoch müssen die Schüler in die Schulkapelle gehen. Es werden Reden über Gott abgehalten, auf Veranstaltungen hingewiesen und gesungen. Dort sitzt man klassenweise und geordnet nach den Häusern der Stufe. Diese Sitzordnung muss auch bei den ,,Assemblies“, den Versammlungen, immer eingehalten werden. Dort werden neue Regeln besprochen, Bilder von Veranstaltungen gezeigt und das Schulorchester spielt den Schulsong, zu dem die Schüler im Stehen singen müssen.

Jedes Fach hat man vier Stunden in der Woche. Egal ob Hauptfach oder Nebenfach. Dazu hat jeder Schüler einen Stundenplan für die A Woche und einen für die B Woche. Die Fächer Mathe, Englisch, Sport, Religion und Theorie Sport muss jeder belegen. Zusätzlich muss man ein naturwissenschaftliches Fach auswählen, ich habe ,,Natural Science“. Außerdem gibt es Pools, aus denen man beispielsweise ,,Food and Nutrition“ und ,,Health“ nehmen kann. Diese beiden Fächer gibt es so in Deutschland nicht. In ,,Food and Nutrition“ backt und kocht man viel und bespricht Zusammensetzung, Geschmack und Konsistenz des eigens hergestellten Nahrungsmittels. ,,Was braucht der Mensch, damit er sich in seinem Leben wohlfühlt?“, solche Fragen werden bei ,,Health“ erörtert. Ein Term dauert drei Monate, während dem die Schüler in jedem Fach ein ,,Assignement“ schreiben müssen. Das ist eine Art Hausarbeit. Gibt man ein ,,Assignement“ nicht rechtzeitig ab oder erreicht nicht die nötige Note, fällt man durch. Der Unterricht wird abwechslungsreich gestaltet, es gibt Frontalunterricht sowie Gruppenarbeiten. Die Schüler müssen sich nicht unbedingt melden, man darf seine Idee in den Raum rufen. Doch es herrscht trotzdem Disziplin und Ruhe. Hausaufgaben bekommt man ganz normal auf, trotz der langen Schulzeiten.

Grundsätzlich weist das australische Schulsystem einige Unterschiede auf im Gegensatz zu dem deutschen. Da man eine Schuluniform tragen muss, muss man sich nicht jeden Morgen Gedanken machen, was man anziehen will. Durch die Laptops ist viel mehr möglich im Unterricht, aber man muss eben technisch auf Zack sein. Jeden Tag bis 15 Uhr Schule haben ist am Anfang ziemlich anstrengend, doch man gewöhnt sich daran. Ich würde trotzdem das deutsche Schulsystem bevorzugen, aber es ist eine tolle und lehrreiche Erfahrung, einen Einblick in einen anderen Schulalltag zu bekommen.