Ein bescheidenes, aber prägendes Vorbild

Für Pfarrer Maurice Stephan war es einer seiner letzten Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Konzenberg, der in der Schlosshalle in Wurmlingen stattfand. In der Schlosshalle deswegen, weil die Wurmlinger Kirche St. Gallus coronabedingt für so viele Freunde und Gläubigen zu klein ist, man aber bei so einer Zeremonie nicht darauf verzichten wollte mit Abstand den Abschied zu feiern.

Vor der Verabschiedung in den Ruhestand gab es einen Gottesdienst, in dem Pastoralreferent Alexander Krause aus Seitingen-Oberflacht und Pater Manu Sebastian ihm zur Seite standen. In seiner Predigt sprach Maurice Stephan von dem „Weinberg Gottes“, in dem er tätig gewesen sei. Der Weinberg sei kein Ponyhof, so Stephan, und öfters sei er an seine Grenzen gekommen. Nun sei die Zeit gekommen, in den Ruhestand zu gehen – auch weil er merke, wie seine Kräfte langsam schwinden.

22 Jahre lang betreute er zuerst Wurmlingen und Rietheim-Weilheim, später kamen noch Seitingen-Oberflacht und Talheim dazu, was zusammen die Seelsorgeeinheit Konzenberg darstellt. Bis seine Stelle besetzt ist, wird der offizielle Administrator Dekan Matthias Koschar sein, der vom Pastoralteam Pater Manu Sebastian, Pastoralreferent Alexander Krause und Pfarrer in Ruhe Manfred Müller unterstützt wird.

Bürgermeister Klaus Schellenberg beschrieb Maurice Stephan als eher bescheidenen Menschen, der seine Aufgabe in den Vordergrund stellte und sich in der Gemeinde erfolgreich mit hohem Engagement einbrachte. Auch Frauke Winter von der evangelischen Kirche lobte die Zusammenarbeit und betonte, dass die Zusammenarbeit jetzt beginne, Früchte zu tragen. Für Pastoralreferent Alexander Krause sei Maurice Stephan ein Vorbild, von dem er viel lernen konnte.

Patrick Kirchner vom Ortsring bedankte sich im Namen der Vereine für seine Offenheit. Man werde ihn auf kulturellen Veranstaltungen vermissen. Begleiter und Chronist Hans-Peter Pfeiffer überreichte ein Buch, das sein Werk in der Seelsorgeeinheit mit Texten und Bildern dokumentiert, aber auch zeigt, wie er die Gemeinde geprägt hat. Von der Katholischen Erwachsenenbildung und der Initiative Asyl lobten Christel Butsch-Ilg und Manuela Petrella die gute Zusammenarbeit. Auch Nina Lutz von der KJG bedauerte Maurice Stephans Weggehen. Der Kirchengemeinderat überreichte eine Biografie und stellte fest, dass er eine ganze Generation begleitete und prägte.

Den Schluss der Redner machte Dekan Matthias Koschar, der Pfarrer Maurice Stephan im Namen des Dekanats für seine überragende Arbeit dankte. Mit dem Überreichen der Urkunde ist Pfarrer Maurice Stephan nun offiziell im Ruhestand.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Kirchenchor, unterstützt von einer Abordnung des Musikvereins. Um der Feier einen entsprechenden Abschluss zu geben, versammelten sich alle auf dem Schulhof und sangen mit ausreichend Abstand noch zwei Lieder.