Ein Adventskalender für die Ohren

Der Musikverein Eintracht Wurmlingen hat nach einer langen Lockdown-Pause einen besondere Aktion zum Neustart geplant. Der Verein nimmt an dem bundesweiten Förderprogramm „Impuls“ zur Unterstützung der Amateurmusik im ländlichen Raum teil. Durch Workshops unter professioneller Anleitung soll im Rahmen des Projekts ein musikalischer Adventskalender entstehen, wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärt.

Zum Auftakt lädt der Musikverein am Sonntag, 12. September, zu einem Familiensonntag in Wurmlingen ein. Dabei soll zum einen das soziale Miteinander im Vordergrund stehen, zum anderen sollen sich dort bereits die Ensembles zum Projekt zusammenfinden, heißt es in der Ankündigung.

Mit diesen Ensembles geht der Musikverein Eintracht dann ans Werk, um 24 Adventstürchen mit musikalischen Beiträgen zu füllen. Die Probenarbeit dafür soll noch im September beginnen, die Ergebnisse werden dann ab dem 1. Dezember in unterschiedlicher Form präsentiert, stellt der Verein in Aussicht. So seien neben professionellen Aufnahmen im Tonstudio, die über einen QR-Code in Wurmlinger Schaufenstern abgerufen werden können, auch Live-Darbietungen angedacht. Geplant sind kleine Konzerte an öffentlichen Plätzen sowie in der Kirche.

Die Grundlagenarbeit für all diese Pläne sind zunächst Registerworkshops, die alle von professionellen Instrumentallehrkräften betreut werden. Ab Mitte Oktober sind dann Ensembleproben angesetzt, im November sollen die Stücke schließlich im Tonstudio aufgezeichnet werden.

Das Heft in der Hand zu diesem Vorhaben hat Simone Butsch. Zusammen mit einem Team, dem auch der neue Dirigent Jochen Stübenrath angehört, will sie den Musikerinnen und Musikern eine Perspektive und einen Fahrplan aus der Zwangspause heraus aufzeigen.

Auch Neueinsteiger können bei dem Projekt mitmachen, wie der Musikverein Eintracht betont. Der Familiensonntag beginnt am 12. September um 11 Uhr in der Eltahalle in Wurmlingen.