Drei Konfirmanden erhalten Segnung

Mit Tim Luger, Leon Biedermann und Robert Becker (von links) haben drei Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde Wurmlingen ihre Konfirmation unter dem Motto „Was glaubst Du denn“ gefeiert. Im Gottesdienst in der Erlöserkirche mit Pfarrer Matthias Kohler und Pfarrerin Frauke Winter erzählten die Schüler mit eigenen Texten über ihren Glauben und was es heißt, heute Christ zu sein. Die drei Konfirmanden erhielten im Beisein von ihrer Familie und weiteren Angehörigen die feierliche Segnung, bekennen sich damit zum christlichen Glauben und wurden somit in die Gemeinde der Erwachsenen aufgenommen.