Dorfmeisterschaft ruft

Am 7. Juli finden die 13. Wurmlinger Dorfmeisterschaften im Fußball auf dem Hauptsportplatz statt. Zehn Teams haben sich bereits angemeldet.

Für die Zusammenstellung der Mannschaften gibt es folgende Bedingungen: In jedem angemeldeten Team müssen mindestens vier Spieler sein, die entweder in Wurmlingen arbeiten oder wohnen. Zudem dürfen maximal zwei aktive Spieler pro Team teilnehmen. Spieler, die innerhalb der Saison 2017/2018 entweder am Spielbetrieb einer ersten, zweiten oder A-Jugend-Mannschaft teilgenommen haben, gelten als aktiv. Das Mindestalter für die Teilnehmer ist zwölf Jahre. Gespielt wird mit fünf Feldspielern und einem Torwart auf Kleinfeld und Fünf-Meter-Tore. Erstmals wird das Turnier von vier ausgebildeten Schiedsrichtern geleitet.

Der Anmeldeschluss für die Mannschaften, die von einem Wurmlinger angemeldet werden müssen, ist am 24. Juni. Die Startgebühr beträgt 35 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, erfolgt die Berücksichtigung nach Eingang der Anmeldungen. Diese können per E-Mail an turniere@sportverein- wurmlingen.de eingereicht werden.

Die Veranstalter stellen den Spaßfaktor des Laienturniers in den Vordergrund und hoffen auf ein faires Fußballevent mit dem Ziel, Spaß und Sport miteinander zu verbinden. Für die bereits 13. Auflage sind im Moment zehn Teams angemeldet. Im Optimalfall besteht das Teilnehmerfeld aus 20 Mannschaften, damit die Gruppenphase mit vier Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften ausgetragen werden kann.

Zuletzt war der Wurmlinger BLC (BachLäuferClub) zweimal in Folge siegreich und sicherte sich den Tontarra-Wanderpokal. Im besten Fall läuft am 7. Juli auch die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Russland zum Viertelfinale auf. (rosp)