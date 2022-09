Dorffest beim Eintracht Wurmlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zur Eröffnung des zweitägigen Dorffests in Wurmlingen am Samstag, 10. September marschierte der Musikverein Eintracht Wurmlingen mit und spielte neben den anderen musiktreibenden Vereinen zum Fassanstich auf. Am Samstagabend boten die Musiker mit einer Bar und den Maultaschenburgern zum leiblichen Wohl der Festbesucher bei.

Am Sonntag wurde im Rahmen der Gottesdienstgestaltung Konzertstimmung geliefert. Eröffnet wurde der Tag mit „My Dream“. Nach dem Segen leiteten die Musikerinnen und Musiker mit dem - durch das Kino bekannte - rockige „I will follow him“ zum weltlichen Festgeschehen über. Die Bewirtung bot am Sonntag neben Maultaschen in verschiedenen Versionen auch die traditionellen Linsen mit Spätzle, die in diesem Jahr der Verkaufsschlager waren. Der Verein musste mehrfach Nachschub ordern. Eine kleine Besetzung des Musikvereins spielte direkt vor dem MV-Zelt noch bis 16.30 Uhr für seine Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Märschen, Polkas und moderner Blasmusik.