Direkthilfe: Abschiedmit Geschenk

In der rappelvollen Schlosshalle in Wurmlingen hat sich am Sonntagabend die Direkthilfe Wurmlingen verabschiedet – nach rund 307 000 Euro an guten Taten. Stilgerecht erfolgte dies mit dem Benefizkonzert von „Los Talismanes y Amigos“. Diese hatten zu der enormen Spendensumme in insgesamt elf Auftrittenbeigetragen. Zu 58 000 Euro kamen am Sonntag weitere 7311 Euro dazu.

Wie erwartet, gab es trotz Abschied den Stimmungswandel: Spätestens das gemeinsame „Feliz Navidad“ führte weg von einer gewissen Tristesse zur Freude über die „Bilanz der guten Taten“ einer mit 24 Mitgliedern relativ überschaubaren Gemeinschaft mit Leokadia und Karam Hachem als Triebfeder.

Die Entscheidung, den Verein aufzulösen, sei nicht leicht gefallen, erklärte Karam Hachem. Mehr denn je sei Mitmenschlichkeit notwendig. Die Direkthilfe sei ein Verein gewesen, der sich mit Nachdruck für Schwächere und Benachteiligte, Kinder und Jugendliche einsetzte. Er habe gezeigt, dass Humanität und Solidarität nicht bloße Begriffe bleiben dürfen, sondern gelebt werden müssen.

Sein Dank galt den vielen unterstützenden Mitmenschen, Firmen, Gruppen und Stiftungen. Und dem „guten Geist im Rathaus“. Dies gelte für die Angangsjahre vor 30 Jahren mit dem damaligen Bürgermeister Otto Ziegler und habe sich bis heute fortgesetzt. Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg und der Gemeinderat unterstützten die Direkthilfe vorbehaltlos. Kaum in Worte zu fassen sei die Hilfe durch „Los Talismanes“ um Patrick Brohammer und Melanie Munoz – nicht nur wegen des finanziellen Aspekts. Als Freunde habe die Band ihre Musik vorgetragen mit „ansteckender Freude und Leidenschaft“.

„Danke sagen“, wollte auch Bürgermeister Schellenberg „dem ganz besonderen Verein“. Vielen Kindern und Jugendlichen sei eine Chance für ein neues Leben gegeben worden. Er sei überzeugt, dass der (sinnbildlich) „gepflanzte Apfelbaum“ Früchte tragen werde.

Und dann gab es noch ein ganz anderes Bekenntnis: „Unser Programm heißt ‚Gracias’“, stellte Paddy Brohammer fest. Er sehe das Konzert „als „Hommage“ an alle Gäste, denn alle seien nicht zum ersten Mal da. Und: Die Direkthilfe habe immer zum Gelingen beigetragen: „Sie hat uns ein gemachtes Bett präsentiert“. Nicht nur mit präziser Technik, sondern auch stimmungsmäßig.

Dann lieferten „Los Talismanes“ und Freundeihr großes „Gracias“. Zu den traditionellen Liedern und den Welthits kamen auch eigene Kreationen. In „Allein auf dem Meer“, hatte Ann-Noelia bedrückende Nachrichtentexte verarbeitet. Und Patrick Brohammer hatte in seinem „Gloria 2.0“ einen kritischen Text von Rainer Bieder aus Möhringen verarbeitet, um nur zwei Beispiele für die individuelle Handschrift des Konzerts anzuführen. Es war eine Gelegenheit für die ganz jungen Interpreten, sich bereits jetzt in die Fußstapfen der Großen zu wagen: Anna-Noelia, Lia-Salomé, Lea und Veronika waren Teil des Zaubers in diesem Abschied.