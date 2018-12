Die Wurmlinger feiern auf dem Schulhof

Der Wurmlinger Weihnachtsmarkt ist am Freitagabend und am Samstag ab dem späten Nachmittag über die Bühne gegangen – wegen Bauarbeiten an der Hirschbrauerei zum ersten Mal auf dem Schulhof. Veranstalter war die „Interessengemeinschaft Wir in Wurmlingen – wir für Wurmlingen“.

Die IG habe mit viel Kreativität am neuen Platz einen „tollen Weihnachtmarkt hingezaubert“, lobte Bürgermeister Klaus Schellenberg bei der offiziellen Eröffnung am Samstagabend deren Einsatz. Der Markt könne sich sehen lassen, denn der Schulplatz erstrahlte regelrecht im Lichterglanz vieler Weihnachtsbäume.

„Mit Liebe gemacht“, stand auf einer Tafel. Das traf aber nicht nur auf das Angebot – von handgestrickten Socken, über kunstgewerbliche Arbeiten, bis hin zu bunten Wichteln aus Holz – zu. Es war quasi die Leitlinie für die gesamte Aktion. Die IG hatte dabei jede Menge an Unterstützung. Ein Ensemble des Musikvereins unterhielt bei der Eröffnung die Gäste mit weihnachtlichen Weisen. Stimmungsvoll war danach der Auftritt der Band von Karl Zepf, unterstützt von seiner Tochter Marlene sowie Bernhard und Rafael Diesch und Lothar Mattes. Die Konzenbergschule spielte ebenfalls mit. Am Samstag hatte die Klasse vier der Kooperation mit den Musikvereinen unter der Regie von Oliver Helbich ihren Auftritt als Orchester. Die Kindergärten sangen jeweils vor „großem Publikum“, und auch der Harmonikaverein spielte.

Nur das Wetter spielte nicht so richtig mit. Es war einfach miesepetrig – nass, kalt und windig.