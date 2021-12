Die Wurmlinger Fasnet 2022 ist abgesagt

Die Auswirkungen der Coronapandemie treffen nach wie vor alle sowohl privat, beruflich und auch die Vereine. Und leider machen die aktuellen Entwicklungen und Zahlen wenig Hoffnung, im nächsten Jahr wieder eine unbeschwerte Fasnet im gewohnten Rahmen genießen zu können. Daher wird die Wurmlinger Fasnet 2022 nicht stattfinden, wie der Ortsring nun mitteilt.

„Schweren Herzens, letztlich aber doch ganz einmütig, hat sich der Organisationsausschuss der Wurmlinger Fasnet im engen Einvernehmen mit der Gemeinde und der Narrenzunft dafür ausgesprochen, angesichts dieser besonderen Umstände – wie leider auch schon im vergangenen Jahr – die Wurmlinger Ortsfasnet 2022 im bisherigen Rahmen abzusagen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Kein Narrenbaumstellen, keine Schülerbefreiung

Dies bedeutet, dass es am Schmotzigen Dunnschtig weder eine Befreiung von Schule und Rathaus durch die Narren noch am Abend einen Hemdglonkerumzug und ein Narrenbaumstellen mit Publikum geben wird. Ebenso wird am Fasnetmontag kein Umzug stattfinden. So können sich alle Beteiligten schon heute auf diese Situation einstellen und gerade auch die vielen Privatgruppen zumindest weiteren Aufwand und Kosten vermeiden.

Ob und in welchem Rahmen sich die geplanten Fasnetsveranstaltungen der Vereine realisieren lassen, werden die weitere Entwicklung der Coronalage zeigen.