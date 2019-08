So wirkt sich eine Erhöhung auf Verbraucher aus:

Derzeit liegt der Pfandsatz bei einer gewöhnlichen Bierflasche – egal ob 0,5 oder 0,33 Liter – bei acht Cent. Eine Bügelflasche wird mit einem Pfandsatz von 15 Cent pro Flasche belegt. Für eine leere Kiste kommen 1,50 Euro Pfand hinzu. Kauft sich ein Kunde nun also einen 20-er-Kasten Bier, fallen an der Kasse 3,10 Euro Pfand an. Geht es nach Roland Demleitner, Geschäftsführer des Verbands Private Brauereien Deutschland, soll das Pfand für eine normale Bierflasche auf 15 Cent, für eine Bügelflasche auf 25 Cent und für eine leere Kiste auf mindestens fünf Euro steigen, wird er von der Deutschen Presse-Agentur zitiert. Das heißt, dass Kunden für das Pfand tiefer in die Tasche greifen – und statt bisher 3,10 Euro mindestens acht Euro bezahlen müssten.

Das sagt der Deutsche Brauer-Bund: „Der Verband der Privaten Brauereien, der Bayerische Brauerbund und der Deutsche Brauer-Bund haben eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit dem Erhalt und der Fortentwicklung des Mehrwegpoolsystems in Deutschland befasst. Gesprächsthemen sind dabei unter anderem auch die bestehenden Pfandsätze für Kisten und Flaschen sowie der Verlust von Kisten und Flaschen und die Engpässe in der Logistik, ausgelöst etwa durch den drastischen Mangel an LKW-Fahrern“, schreibt Pressesprecher Marc-Oliver Huhnholz. Da es eine Vielzahl offener und sehr komplexer Fragen zu klären gelte, sei schon zu Beginn der Gespräche vereinbart worden, in der laufenden Diskussion keine Vorfestlegungen zu treffen und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe abzuwarten.