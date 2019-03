Die KJG freut sich über viele Gastbeiträge

„Aller guten Dinge sind drei“ gilt für die Fasnetsbälle in Wurmlingen: Am Freitagabend ist in der Schlosshalle auch der KJG-Ball – nach Zunftball und Turnerball – über die Bühne gegangen. Die Veranstalter hatten ein volles Haus, ein ausgeklügeltes Programm und gute Stimmung.

Die KJG war unter der Gesamtleitung von Stefan Ruf bei der Programmgestaltung von einer Reihe von Vereinen und Gruppen unterstützt worden, wie die Ansagerinnen Carolin Als Eisbrecher fungierte der Fanfarenzug. Auch mit dem Musikverein Wurmlingen mit Andreas Fink an der Spitze hatte die KjG einen perfekten musikalischen Begleiter durchs Programm. Der neue Vorsitzende Rolf Butsch und sein Vize Martin Winker waren auch als Sänger in Aktion.

Die Junggarde des Turnvereins präsentierte ihr Können, und danach enterten Piraten aus der Karibik mit ihrem Charme und ihrer Ausstrahlung die Bühne: Die Dancing Stars – auch vom TV – setzten Melodien von Santiano in Tänze um.

Die KJG stellte ihre Berufe, von Polizist bis Eisenbähnler, vor. Die Devine Dancer waren ebenfalls mit von der Partie mit ihrem hinreissenden Tanz. Und nach einer ganzen Reihe von Zwischenspielen des Musikvereins mit Schunkelrunden war die Männertruppe der KjG selbst auf der Bühne mit ihrem Tanz. Die Pfuuzger Musigg mischte die Besucher kräftig auf.