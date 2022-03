Die Bettelbrücke wird saniert - das hat Auswirkungen auf den Verkehr

Ab kommendem Montag, 21. März, wird die Bettelbrücke in Wurmlingen saniert. Das hat Beeinträchtigungen für den Auto- und den Busverkehr zur Folge.

Die Instandsetzung der Brücke war bereits in den vergangenen Jahren durch den Landkreis geplant worden. Aufgrund der Realisierung der Lärmschutzwand sowie des Radweges und dem damit verbundenen Umleitungsverkehr wurden die Arbeiten dann für 2022 vorgesehen, wie die Gemeindeverwaltung informiert. Die Firma Stumpp aus Balingen will die Arbeiten bis zu den Sommerferien abschließen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Zuge der Instandsetzung der Bettelbrücke wird in diesem Bereich auch die Trinkwasserleitung von der Gemeinde Wurmlingen erneuert werden. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen belaufen sich demnach auf rund 640 000 Euro. Hinzu kommen die Aufwendungen, die für die Gemeinde anfallen. Während die Bettelbrücke für den Verkehr gesperrt ist, können Fußgänger und Fahrradfahrer diese weiterhin passieren.

Der Umleitungsverkehr erfolgt von Süden kommend über die Seitinger Straße, die Riedstraße und die Brunnenstraße und dann über die Bahnhofsbrücke zurück zur K 5920, also der Oberen Hauptstraße, so die Gemeindeinfo. Die Umleitung für den Stadtbus erfolgt von der Haltestelle beim Rathaus über die Obere Hauptstraße, Bahnhofsbrücke und die Riedstraße in die Goethestraße. Die Bushaltestelle in der Seitinger Straße entfällt und Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle Goethestraße zu nutzen. Ein entsprechender Hinweis wird an der Bushaltestelle in der Seitinger Straße angebracht werden.