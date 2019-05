Wurmlingen - Michaela Häßler, gebürtige Wurmlingerin, lebt seit 25 Jahren mit ihrer Familie in Australien in Brisbane. Unsere Mitarbeiterin Michelle Fallert, die zur Zeit einen Auslandsaufenthalt in Australien macht und die dortige Schule besucht, wohnt bei ihr und ihrer Familie. Sie hat sich mit ihr etwas genauer über ihr ,,neues“ Leben am anderen Ende der Welt unterhalten.

Frau Häßler, wie kamen Sie nach Australien?

Ich habe mein Abitur am Immanuel-Kant-Gymnasium gemacht und daraufhin International Marketing studiert. Nach meinem Studium, als ich 24 Jahre alt war, habe ich einen Australier, Dean Mason kennengelernt. Wir haben daraufhin noch ein Jahr in Stuttgart gewohnt. Während diesen Jahres waren wir in Australien im Urlaub. Das Land hat mir auf Anhieb sehr gut gefallen. Dean wollte schließlich wieder in seine Heimat zurückkehren. Daraufhin haben wir entschieden, dass wir gemeinsam nach Australien ziehen werden.

Ist Ihnen die Entscheidung schwer gefallen, nach Australien zu ziehen?

Nein, die Entscheidung ist mir nicht wirklich schwergefallen. Klar war es traurig, dass ich meine Familie und Freunde zurücklassen musste, aber wir bekommen viel Besuch von Deutschland das Jahr über. Dadurch bleibt man immer ein wenig mit der Heimat verbunden.

Wie lange ging es, bis Sie sich in Australien wie zu Hause gefühlt haben?

Das ging ziemlich schnell. Die Australier sind sehr freundlich und offen. Sie sind stets hilfsbereit. Mit meiner Familie und meinen Freunden kann ich dank der sozialen Medien, die sich zum Glück so gut weiterentwickelt haben, immer in Kontakt bleiben. Mittlerweile muss ich nicht mehr auf die Zeit achten während des Telefonierens wegen der Rechnung, sondern kann so lange sprechen, wie ich will.

War es schwer, sich in Australien einzuleben?

Nein, Dean hat viele Freunde und eine nette Familie, die mich sofort freundlich aufgenommen haben. Außerdem hat Australien so viele schöne Sachen zu bieten. Die Kultur ist zwar ähnlich wie in Deutschland, aber hier scheint einfach viel mehr die Sonne, es gibt wunderschöne Strände und man kann Wassersport betreiben. Zusätzlich ist hier in Australien meine Arbeit sehr ähnlich wie in Deutschland, die mir viel Spaß macht.

Was vermissen Sie an Deutschland?

Ich vermisse natürlich meine Familie und meine Freunde. Die abwechslungsreichen Jahreszeiten vermisse ich ebenfalls. Das gute deutsche, stets frischgebackene Brot fehlt einem hier auch.