DFB-Mobil kommt nach Wurmlingen

Das DFB-Mobil ist Anfang Oktober im Fußballbezirk Schwarzwald unterwegs. Am Donnerstag, 4. Oktober, kommt es zum SV Wurmlingen (Beginn: 17 Uhr).

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bietet der Württembergische Fußballverband (WFV) mit dem DFB-Mobil eine Kurzschulung und Infoveranstaltung zum Thema Kinderfußball an. In dieser rund 90-minütigen Veranstaltung bekommen die Teilnehmer eine kostenlose theoretische und praktische Schulung (mit Demoveranstaltung) und können sich dabei Anregungen, Informationen und Tipps holen, auf welches Basiswissen es beim Training mit Kindern und Jugendlichen ankommt. Lizenzierte Trainer informieren zu aktuellen Themen. Entsprechendes Infomaterial wird bei dieser kostenlosen Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.