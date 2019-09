Tennis ist aktuell im Turnverein Wurmlingen eine Sportart mit hohen Zuwachsraten: In der Abteilung werden mehr als 70 Kinder und Jugendliche ausgebildet und betreut – „Tendenz immer noch steigend“, wie Abteilungsleiter Stefan Schnekenburger anmerkte.

Am Mittwoch gab es im Nachwuchsbereich am Ende der Saison Grund zum Feiern: Die Siegerehrung für den erfolgreichen Nachwuchs stand an. Es passte gerade, denn die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen war ohnehin auf der Anlage: Am Mittwoch hatte auch – bereits zum vierten Mal - das dreitägige Trainingscamp in den Ferien begonnen. Rund 40 junge Spieler beteiligten sich. Da waren Feier und Siegerehrung direkter Motivationsschub, um sich noch weitere zwei Tag in den Trainingsbetrieb „richtig reinzuhängen“. Unter der Regie von Claudia Pauli-Teufel und Anika Fien wurde die Trainingsgruppe von insgesamt sieben Trainern betreut. Neben Sammeln von Spielpraxis in leistungsabhängigen Gruppen stand Grundlagentraining an zur Verbesserung von Koordination Ausdauer und Schnelligkeit. Außerdem gab es am Freitag ein Abschlussturnier.

„Der Star ist die Mannschaft“, war bei den Rundenspielen und bei der Siegerehrung die Devise. Denn es seien „nicht nur die „Top vier“ eingesetzt worden, sondern alle Kinder hatten die Chance in der Einzelsportart Tennis auch das Spielen in einer Mannschaft zu erleben. „Wir waren ein tolles Kollektiv“, wurde festgestellt. Zumal Jüngere bereit waren in älteren Mannschaften auszuhelfen um keine Punkte zu verschenken. Insgesamt waren für den TV Wurmlingen acht Nachwuchs-Mannschaften angetreten.

„Wir ehren die, die unter die Top drei gekommen sind“, legte Trainerin Anika Fien als Messlatte für die Auszeichnung mit Urkunden und kleinen Sachpreisen fest – „und das waren alle!“, konnte sie zufrieden anfügen. „Meisterlich“ gespielt hatten drei Teams – die beiden „mixed“ angetretenen Kinder U10 Kleinfeld, die U10 Midcourt, sowie die Junioren. Zweite Plätze erkämpften sich „mixed“ die U8 Kleinfeld, die Mädchen in der Bezirksstaffel und die Juniorinnen in der Kreisstaffel. „Bronze“ holten sich gemeinsam die Mädchen und Jungs der U12 im Kids-Cup und die Knaben in der Kreisklasse.

Hervorgehoben wurde außerdem der Einsatz der Eltern bei der Betreuung der Teams und bei den Fahrdiensten. Als Mannschaftsführerinnen sind neben den Trainerinnen Claudia Pauli-Teufel und Anika Fien noch Kristina Schnekenburger, Susanne Rüdiger, Stefanie Burr, Katrin Bacher, Melanie Straub, Gabi Lemke und Martina Pauli im Einsatz.