Der Beschluss steht: PV-Anlage auf dem Rußberg soll kommen

Die nächste Gemeinde stimmt für den Bau einer Photovoltaik-Anlage auf freier Fläche. Nachdem in Emmingen-Liptingen nahe des Schenkenberger Hofs auf einer Acherfläche von etwa 15 Hektar künftig Strom für knapp 5000 Haushalte produziert werden soll, hat sich auch die Gemeinde Wurmlingen für ein solches Projekt zur Erzeugung regenerativer Energie ausgesprochen. Dafür sprechen laut Bürgermeister Klaus Schellenberg gleich mehrere Gründe.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „PV-Anlage Rußberg“ ist im Gemeinderat Wurmlingen einstimmig erfolgt. Genau so einmütig erfolgte die Auftragsvergabe an die Firma Solarcomlex in Singen zur Erstellung der Projektplanung einschließlich der Herbeiführung des Baurechts für diese Freiflächen-Photovoltaik-Anlage.

Baustart spätestens im Herbst 2023 vorgesehen

Dies wertete Bürgermeister Klaus Schellenberg „als gutes Signal für den Start in dieses Projekt“. Wenn alles so reibungslos weiterläuft, könnte in rund einem Jahr, spätestens jedoch im Herbst 2023, mit dem Bau auf einer gemeindeeigenen Fläche von knapp fünf Hektar in den Gewannen „Auf dem Berg“ und „Eichen“ – westlich der Straße zum Weiler Rußberg – erfolgen.

Jährlicher Überschuss von etwa 40 000 Euro soll in Haushalt fließen

Bei einer installierten Leistung von vier Megawatt wird mit einer erzeugten Strommenge von rund vier Millionen Kilowattstunden pro Jahr zu Beginn der Nutzungszeit gerechnet. Dies erläuterte Bene Müller, Geschäftführer von Solarcomplex. Bei dieser Leistung könne mit einem finanziellen Überschuss von jährlich etwa 40 000 Euro kalkuliert werden. Diese Summe würde in den kommunalen Haushalt einfließen, ergänzte Bürgermeister Schellenberg.

Auch aus steuerlichen Gründen soll die PV-Anlage in den Eigenbetrieb Wasser- und Wärmeversorgung integriert werden. Grundsätzlich könne man davon ausgehen, dass die Anlage „ein wirtschaftliches Projekt für die Gemeinde wird“, so Schellenberg.

Quote des regenerativ produzierten Eigenbedarfs verbessert sich

Daneben dürfe man auch den ökologischen Aspekt nicht vernachlässigen. Die Gemeinde erzeuge bisher nur 13 Prozent ihres Energiebedarfes regenerativ. Diese Quote werde mit der PV-Anlage deutlich verbessert. Zudem entspreche die Planung der Zielsetzung des Landesentwicklungsplanes, denn der geplante Solarpark sei ein „relevanter Beitrag zur CO2-Einsparung“. Außerdem sei die regenerative Energieerzeugung auch als Grundsatz im Regionalplan verankert, wurde bei der Sitzung es Gemeinderats festgestellt.