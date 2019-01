Dehoga blickt bei Neujahrsempfang auf positive und negative Zahlen in ihrer Branche

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist bei seinem Neujahrsempfang auf die negative Entwicklung der Gastronomiebetriebe im Landkreis Tuttlingen eingegangen. Gleichzeitig gibt es aber auch einen positiven Trend: die steigende Zahl der Gästeübernachtungen.

Der Dehoga-Kreisvorsitzende Dieter Marquardt begrüßte am Montag im vollbesetzten Brauereigasthof Hirsch in Wurmlingen rund 70 Vertreter der Gastronomie sowie weitere Unterstützer und Freunde des Verbands. Die Betriebe würden mit ihren Angeboten zur „Lebensqualität der Bürger“ beitragen und mit ihrer „Gastfreundschaft und guten Küche“ den Eindruck, den die Besucher aus dem In- und Ausland mitnehmen, prägen, sagte Marquardt.

31 Gaststätten haben zugemacht

Das Hotel- und Gaststättengewerbe sei im Landkreis Tuttlingen ein „bedeutender Wirtschaftsfaktor“, betonte Marquardt. Was ihm allerdings Sorgen macht, ist die Gastronomie. Trotz guter Konjunktur seien zwischen 2008 und 2016 seien 31 gastgewerbliche Betriebe verloren gegangen. „Wir haben den Eindruck, dass sich dieser Rückgang in jüngster Zeit beschleunigt.“. Zudem gäbe es immer mehr Betriebe die aufgrund von Personalmangel und „starren gesetzlichen Vorgaben“ ihre Öffnungszeiten einschränken müssten. Das sei, vor allem mit Blick auf die wirtschaftlichen Chancen des Tourismus, nicht gut.

An Gästen mangele es nicht. Die Nachfrage sei außerordentlich stark mit vielen Vorreservierungen. Erfreulich ist auch: 2015 hätte es rund 1500 Hotelbetten im Kreis gegeben. Aktuell seien es mehr als 2600. Innerhalb weniger Jahre sei die Zahl der Übernachtungen um 50 000 gestiegen.

Landrat Stefan Bär sagte, dass der Landkreis Tuttlingen ein wirtschaftsstarker Landkreis sei. Er dankte den Gastronomiebetrieben, die „unter immer schwierigeren Rahmenbedingungen“ den Betrieb offenhalten würden. Die Entwicklung bei den Übernachtungen sei „überragend“.

Gabi Lemke von der Hirschbrauerei sprach allen Verantwortlichen, die die Herausforderungen in dieser Branche annehmen, großen Respekt aus. Auch sie erinnerte die Personalprobleme und die staatlichen Vorgaben. Als Brauerei habe man es nicht einfach. Sie dankte den Gastronomen, die das Hirsch-Bier an den Mann bringen und damit entscheidend zu dem „guten Image“ der Brauerei beitragen würden.

Kritik an Vereinen: „Schwarzgastronomie“

Der stellvertretende Vorsitzende des Dehoga Baden-Württembergs, Waldemar Fretz, betonte, dass das „Sterben der Dorfgasthäuser“ ein großes Problem sei, „das uns Sorgen macht“. „Ohne gute Gastronomie fehlt uns etwas ganz Wichtiges“, ist sich Fretz sicher. Als „Schwarzgastronomie“ bezeichnete er das Geschäft im Rahmen von Vereinen: „Wenn Vereine ihre Finanzierung im erheblichen Maße durch den Verkauf von Speisen und Getränke und zunehmend durch die Vermietung von Räumen bestreiten, geht das alles zu Kosten der gewerblichen Gastronomie“, erklärte Fretz und fügte hinzu, dass die Vereine, 45 000 Euro steuerfrei haben. „Bisher hat sich noch kein Politiker auf unsere Seite geschlagen, was das Thema Schwarzgastronomie anbelangt“, appellierte er. Waldemar Fretz kritisierte auch beispielsweise die „ungerechte Mehrwertsteuer“ und die „wuchernde Bürokratie“.

Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg zeigte sich stolz auf die Gastronomie in seiner Gemeinde mit sieben Gasthäusern und Beherbergungsbetriebe, die für „Service“ und ein „engagiertes Unternehmertum“ stehen. Er betonte die gute Zusammenarbeit der Gastronomen untereinander und mit der Gemeinde. Die Schulmensa und die Mensa des Kindergartens würden von der örtlichen Gastronomie bekocht und beliefert werden. Er richtete ein Appell an alle Gastronomen, dass diese Werbung für ihren Beruf machen und die positiven Aspekte wie Gestaltungsmöglichkeiten, Freiheiten und den Umgang mit Menschen, sowie Einkommensentwicklungsmöglichkeiten hervorheben: „Denn wenn sie als Wirt jammern über ihren Berufsstand, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn junge Menschen diesen Beruf nicht als ihr eigenes Ziel auswählen“, so der Appell von Schellenberg.