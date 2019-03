Das gab’s noch nie: Volle Liste für die FDP bei der Tuttlinger Kreistagswahl

Auf der Wahlkreiskonferenz der Freien Demokratischen Partei (FDP) des Tuttlinger Kreisverbands haben die Mitglieder am Mittwoch 60 Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai nahezu einstimmig gewählt.

In seinen Eingangsworten betonte der Tuttlinger FDP-Kreisvorsitzende Hans-Peter Bensch erfreut, dass die Freien Demokraten alle Listen der sieben Wahlkreise mit der maximalen zulässigen Anzahl an Bewerbern, dem 1,5-fachen der zu vergebenen Sitze, gefüllt wurden. „Die Listen sind somit mit insgesamt 60 Kandidaten bestückt. Das hatten wir noch nie“, sagte Bensch stolz.

Die 25 stimmberechtigten und anwesenden FDP-Parteimitglieder wählten im Anschluss in der Brauereigaststätte „Hirsch“ in Wurmlingen die Wahlvorschläge nahezu alle einstimmig und in der vorgeschlagenen Reihenfolge. Die Regie übernahm Wahlversammlungsleiter Ernst Burgbacher, Ehrenvorsitzender des FDP-Kreisverbands.

Somit führt bei der FDP erneut Hans-Peter Bensch die Liste des Wahlkreises Tuttlingen an. Ebenso stehen seine Parteigenossen und die derzeit amtierenden Mitglieder des Kreistags Leopold Grimm für den Wahlkreis Spaichingen, Walter Willy für den Wahlkreis Trossingen und Paul Haug für den Wahlkreis Immendingen ganz oben auf den jeweiligen Listen und stellen sich somit alle vier wieder zur Wahl für den Kreistag.

„Ich finde wir haben einen tolle Liste zusammen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir bei der Wahl erfolgreich sind“, so die abschließenden Worte von Burgbacher. Ernst Pfister, auch Ehrenvorsitzender des Kreisverbands, betonte, dass das Wahlkreismanagement der FDP „wunderbar funktioniert“. Beide Ehrenvorsitzenden dankten Hans-Peter Bensch für sein Engagement bei der Wahlkreiskonferenz und die Zusammenstellung der Listen.

Die Parteimitglieder besprachen auf der Veranstaltung weitere organisatorische Dinge, darunter die Gestaltung und den Inhalt des Wahlkampfprospekts und Wahlkampftermine.

Die Kandidaten im Überblick

Folgende Kandidaten, sortiert nach Wahlkreis mit Nennung der Listenposition, Name und Wohnort, nominierte die FDP bei der Wahlkreiskonferenz für die Kreistagswahl am 26. Mai.

Wahlkreis 1 Tuttlingen: 1. Hans-Peter Bensch (Tuttlingen), 2. Gesine Barthel-Wottke (Tuttlingen), 3. Herbert Spägele (Tuttlingen), 4. Jacqueline Ferraro (Tuttlingen), 5. Michael Baur (Tuttlingen), 6. Cornelia Jerger (Tuttlingen), 7. Sandro Gay (Tuttlingen-XXXX), 8. Ivona Schmidt (Tuttlingen), 9. Thomas Kattler (Tuttlingen), 10. Andreea Sima (Tuttlingen), 11. Michael Kohlbecher (Tuttlingen), 12. Gundram Meurer (Tuttlingen-XXX), 13. Rainer Michaelis (Tuttlingen-Nendingen), 14. Arthur Valenta (Tuttlingen) und 15. Peter Wiljotti (Tuttlingen-Möhringen).

Wahlkreis 2 Mühlheim: 1. Marc-André Waldvogel (Fridingen), 2. Jessica Ziegler (Kolbingen), 3. Manfred Vogler (Neuhausen-Worndorf), 4. Claus-Peter Fritz (Trossingen), 5. Karl Haller (Trossingen) und 6. Dieter Heiss (Tuttlingen-Nendingen).

Wahlkreis 3 Gosheim: 1. Marcel Hermle (Gosheim), 2. Inge Maus (Denkingen), 3. Mike Scherm (Gosheim), 4. Werner Glöckler (Trossingen), 5. Jerome Gratzer (Tuttlingen) und 6. Jan Ackermann (Tuttlingen).

Wahlkreis 4 Spaichingen: 1. Leopold Grimm (Spaichingen), 2. Marcel Aulila (Spaichingen), 3. Dominik Ahlfeld (Hausen), 4. Stefan Bechler (Aldingen/Spaichingen), 5. Sarah Broghammer (Spaichingen), 6. Katharina Wroblewska (Immendingen), 7. Ingo Hasselbrinck (Spaichingen), 8. Frank Leda (Spaichingen), 9. Alfred Leopold (Spaichingen), 10. Giovanni Miranda (Spaichingen), 11. Edgar Schneider (Spaichingen) und 12. Kevin Voss (Spaichingen).

Wahlkreis 5 Trossingen: 1. Willy Walter (Trossingen), 2. Ursula Kratt (Trossingen), 3. Andreas Anton (Trossingen), 4. Nicole Mecherlein (Trossingen), 5. Richard Fisel (Trossingen), 6. Antje Spehn (Trossingen), 7. Hilmar Fleischer (Trossingen), 8. Josef Ilg (Durchhausen) und 9. Thomas Springer (Trossingen).

Wahlkreis 6 Wurmlingen: 1. Felix Cramer von Clausbruch (Rietheim-Weilheim), 2. Osswald Gassner (Emmingen-Liptingen), 3. Stefan Nieberding (Wurmlingen), 4. Roger Steindamm (Tuttlingen), 5. Claudia Anton (Trossingen) und 6. Wilfried Ragg (Tuttlingen).

Wahlkreis 7 Immendingen: 1. Paul Haug (Geisingen), 2. Thomas Becker (Geisingen), 3. Hans-Albert Elsäßer (Geisingen), 4. Reinhold Elsäßer (Geisingen), 5. Dirk Hetzer (Immendingen) und 6. Carolin Baur (Tuttlingen).