Das Elta-Wehr soll abgebaut werden

Im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie stehen für die Gemeinde Wurmlingen weitere „Hausaufgaben“ an: Die Durchgängigkeit von Elta und Faulenbach soll geschaffen werden. Dazu ist vorgesehen, das aus der Frühzeit der Industrialisierung stammende Elta-Wehr abzubauen, um „einen naturnahen Zustand herzustellen“.

Zunächst soll die Planung für dessen Rückbau vergeben werden, um im Anschluss das wasserrechtliche Verfahren abzuwickeln sowie den Förderantrag einzureichen. Letzteres könnte besonders wichtig sein. Denn nach ersten Kostenschätzungen vom Dezember 2019 muss die Gemeinde von einem Aufwand in Höhe von 238 000 Euro ausgehen. Da aktuell mit einer Förderung in Höhe von 85 Prozent gerechnet werden kann, drückt Bürgermeister Klaus Schellenberg aufs Tempo, um rasch in die Planung einzusteigen. Es sei zwar spekulativ, aber seine Prognose gehe davon aus, dass der Fördersatz „sukzessive wieder etwas rückläufig sein dürfte“.

Zudem würden die auf die Gemeinde entfallenden restlichen 15 Prozent als Ökopunkte gutgeschrieben, und der ehemalige Kanal zur Turbine der früheren Spinnfabrik wäre nicht mehr in Funktion. Dieses Wasserrecht sei erloschen und inzwischen gehöre das Gelände der Gemeinde. Zudem eigne sich das Wehr nicht als Rückhalt bei Starkregen. Sein Volumen sei dazu zu gering. Er gehe davon aus, dass die Gemeinde in knapp einem Jahr „startklar“ für den Rückbau sei, so der Bürgermeister.

Nach einer Voruntersuchung des Büros Breinlinger Ingenieure würden beim Abbau sämtliche Metall- und Holzteile des Wehrs aus dem Gewässerlauf entfernt. Ebenso die aus Beton bestehenden Fundamente und die Sohlschwelle. Stattdessen würde zum Ausgleich der Höhendifferenz ein Raugerinne installiert und Störsteine gesetzt, um die Fließgeschwindigkeit zu verringern. Durch den Rückbau des Wehrs wird auch die unmittelbar davor befindliche Einmündung des Faulenbachs beeinflusst. Daher muss auch die Sohle des Faulenbachs angepasst werden. Tangiert wird auch die bisherige Wasserentnahmestelle für die Feuerwehr mit einem Saugrohr an der Brücke über die Elta.