Daimlerstraße: Letzter Abschnitt wird saniert

Der vierte und damit letzte Abschnitt der Daimlerstraße in Wurmlingen soll ab Montag, 12. März, saniert werden, teilt die Gemeinde mit.

Zunächst wird der Fahrbahnbelag am Dienstag, 13. März, zwischen der Einmündung der Max-Planck-Straße und dem Kreisverkehr auf der gesamten Strecke abgefräst. Im Teilabschnitt zwischen der Max-Planck-Straße und der Eltastraße erfolgen die Tiefbauarbeiten und die Verlegung der Wasserleitung. Bis Ende der Woche soll dieser Wasserleitungsgraben wieder verfüllt sein. Die Tiefbauarbeiten im restlichen Bauabschnitt sind für die Folgewochen geplant, heißt es seitens der Gemeinde Wurmlingen.

Die beiden Teilabschnitte werden in der jeweiligen Bauphase voll gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt über die Heinrich-Honer-Straße und die Gallusstraße. Eine Ausfahrt aus der Max-Planck- Straße in die Daimlerstraße wird nicht möglich sein.

Die Ein- und Ausfahrt zur Eltastraße bleibt für die Anlieger erhalten und erfolgt je nach Baufortschritt im ersten Bauabschnitt von Osten und im zweiten Bauabschnitt von Westen. Ebenso wird den direkten Anliegern im Baustellenbereich eine eingeschränkte Zufahrt zu ihren Grundstücken und Parkplätzen durch die Baustelle ermöglicht. Die Firma Walter rechnet damit, dass die Bauarbeiten circa sechs Wochen andauern.

Neue Linienführung im Busverkehr

Für den Busverkehr ergeben sich ab Montag folgende neue Linienführungen:

Alle Stadtbusse der Linie 8, die im Einbahnverkehr durch Wurmlingen fahren, werden von der Talheimer Straße links in die Gallusstraße einbiegen und über die Heinrich-Honer-Straße zur Daimlerstraße fahren. Dadurch können die Haltestellen „Talheimer Straße“ und „Daimlerstraße“ nicht angefahren werden. Für den geänderten Linienweg wird eine Ersatzhaltestelle in der Talheimer Straße vor der Gallusstraße eingerichtet. Eine weitere Ersatzhaltestelle wird in der Heinrich-Honer-Straße, kurz vor der Daimlerstraße, eingerichtet werden.

An dieser Ersatzhaltestelle in der Talheimer Straße halten auch die Busse des Regionalverkehrs in Fahrtrichtung Trossingen. Von Tuttlingen kommend fahren diese über die Untere Hauptstraße/Rathaus/Talheimer Straße zum Kreisverkehr und weiter zur B 523.

Die Busse aus Richtung Trossingen nach Tuttlingen fahren von der B 523 kommend ebenfalls über die Gallusstraße/Heinrich-Honer-Straße zur Daimlerstraße. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Heinrich-Honer-Straße, kurz vor der Daimlerstraße, eingerichtet. Für die Zeit der Sperrung werden die regulären Bushaltestellen „Talheimer Straße“ und „Daimlerstraße“ nicht angefahren.

Für die Schüler, die in Wurmlingen die Konzenbergschule besuchen, ändert sich nichts. Die beiden Haltestellen „Sportplatz“ können auch während der Bauphase bedient werden.

Teilweise Einschränkungen für Fahrradfahrer

Die Fahrradfahrer östlich der Bahn können wie bisher den Weg über die Untere Hauptstraße, unter der Bahn durch und den Mühlenweg uneingeschränkt nutzen. Ebenso in der Gegenrichtung. Die Fahrradfahrer von der Westseite der Bahn können die Gallus- und Heinrich-Honer-Straße oder den Radweg im Eltatal nutzen.

Arbeiten begannen im Sommer 2017

Wie bereits mehrfach berichtet, wird die Daimlerstraße in vier Abschnitten saniert. Die Bauarbeiten begannen vergangenes Jahr im Sommer. Die Wasserleitungen und der Asphalt werden erneuert. Zudem werden Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt. Eigentlich sollte die Baumaßnahme schon Ende 2017 abgeschlossen werden, doch die Arbeiten haben sich, besonders im ersten Abschnitt bei der Bahnunterführung, verzögert.