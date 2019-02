Bypass um Biberdamm am Faulenbach gelegt

Seit zwei Jahren sind Biber am Faulenbach in Wurmlingen aktiv. Die Tiere haben derzeit einen Staudamm auf der Fläche neben der B 14 vor dem Kreisverkehr bei Rietheim-Weilheim gebaut. Als erste Maßnahme wurde eine Umgehungsrinne gelegt, damit das Wasser um den Damm wieder in den Faulenbach zurückfließen kann. Dabei soll es aber nicht bleiben.

Der Bypass, also die Rinne um den Damm, ist circa einen Meter breit und 40 bis 50 Zentimeter tief. „Eine ad hoc-Maßnahme“, sagt Bettina Sättele, Bibermanagerin für das Regierungspräsidium Freiburg. Dadurch könne das Wasser kontrollierter abfließen. „Der Bypass alleine wird auf Dauer nicht reichen“, ist sich Sättele sicher. Am Faulenbach, schätzt sie, sind derzeit vier bis sechs Biber aktiv.

Momentan sei die Situation „gut händelbar“, findet sie. Denn der Damm befinde sich oberhalb der Brücke an der B 14. Das dortige Feuchtgebiet könne das Wasser gut aufnehmen. Dennoch müsse man im Hinterkopf behalten, dass in Wurmlingen der Bach teilweise verdolt ist. In diesem Bereich müssten Verstopfungen durch abgeschwemmtes Biberdammmaterial vermieden werden, erklärt Sättele. Auch müsse man im Blick haben, ob es zu einem Rückstau bei der Kläranlage in Rietheim-Weilheim kommt und ob Streuwiesen überschwemmt würden.

Daher wird es Anfang März einen Vor-Ort-Termin mit der Unteren Wasserbehörde, der Naturschutzbehörde, den Kommunen Rietheim-Weilheim und Wurmlingen, dem Landschaftserhaltungsverband und ihr geben. Es soll besprochen werden, welche langfristigen Maßnahmen ergriffen werden sollen. Sättele könnte sich vorstellen, einen groben Rechen zu installieren, die Pflegeverträge für die Bewirtschaftung der Streuwiesen anzupassen oder einen unterirdischen Bypass zu legen.

Der Faulenbach ist nicht der einzige Bereich im Landkreis Tuttlingen, in dem derzeit Biber aktiv sind. Am Krähenbach zwischen Eßlingen und Talheim und am Lombach in Gunningen sind laut Sättele die Tiere unterwegs.