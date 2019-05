Brisbane ist eine Stadt voller Leben

Die Wurmlingerin Michelle Fallert ist derzeit für längere Zeit in Australien und berichtet regelmäßig, wie es ihr dort ergeht. Momentan geht sie auf das Grace Lutheran College in Rothwell. Heute erzählt sie von der Großstadt Brisbane, von der sie derzeit unweit lebt.

Ich lebe momentan in Griffin, einer kleinen Stadt nördlich von Brisbane. Mit dem Auto kann man die Großstadt innerhalb 30 Minuten erreichen und ist sofort mitten drin in dem bunten Treiben Brisbanes. Rechts und links ist die Straße umsäumt von modernen hohen Häusern, viele haben ihren ganz eigenen Charakter und geben so der Stadt einen allumfassenden weitläufigen Touch.

Man kann sich durch das pulsierende Leben der Queen Street Mall treiben lassen und währenddessen komplett die Zeit vergessen. Viele verschiedene Läden laden einen zum Shoppen und Stöbern ein. Will man nach einer anstrengenden Shoppingtour eine Pause machen, ist South Bank ideal dafür. Angelegte Pools, der botanische Garten und Cafés laden zum Entspannen ein. Die Entscheidung, in welches Restaurant man zum Mittagessen geht, fällt einem gar nicht so leicht, weil es so viele verschiedene gibt, von Ländern aus der ganzen Welt. Außerdem kann man sich die Stadt von einer der River Cruises, die ständig auf dem Brisbane River fahren, anschauen.

Will man den Abend noch etwas ausklingen lassen, bietet sich die Northshore Eat Street Mall an. Auf einem großen Gelände befinden sich kleine Essensstände. Auch hier wird einem die Entscheidung nicht gerade leicht gemacht, wo man sich etwas holen soll. Es gibt Essen aus Indien, Südafrika, Amerika und dutzenden weiteren Ländern. Live-Musik und bunte Lichterketten schaffen eine lockere Atmosphäre. Auch süße Sachen werden angeboten, bei denen es schwer ist, nein zu sagen.

Das hier waren nur ein paar Beispiele, wie man einen Tag in Brisbane verbringen kann. Es gibt noch unendlich viele andere spannende Sachen in dieser lebendigen Großstadt, die es für mich zu entdecken gibt.