Bodo Wucherer wird Jugendleiter im Ringen

Ein erfahrenes Team bleibt an der Spitze des Atlethenbundes Wurmlingen. Neuer Jugendleiter Ringen wurde Bodo Wucherer. Das hat die Hauptversammlung ergeben.

Sein Vorgänger, Jürgen Henle, übernahm den Job des stellvertretenden Jugendleiters. Bei den Judoka engagiert sich künftig Harry Jung als zweiter Abteilungsleiter. Neuer Beisitzer wurde Jürgen Stach. Sportliches Glanzlicht war für den Vorsitzenden Jürgen Liebermann der Aufstieg der ersten Ringermannschaft in die Landesliga. Dies werde „ein spannendes Unterfangen“ mit sportlich erfolgreichem Ausgang, so seine Prognose.

Allerdings werde das „Abenteuer Landesliga“ den Verein auch fordern: Das Zuschauerinteresse müsse gefördert werden und Sponsoring werde einen höherer Stellenwert bekommen. Hervorgehoben wurden auch die Erfolge an Einzel-Meisterschaften, darunter an Deutschen Meisterschaften. Und am Herzen lag ihm der Nachwuchs, bei den Ringern, wie den Judoka. Die sportlichen Details von den Ringern beleuchtete Erhard Möll. Vater der sportlichen Erfolge sei Trainer Ghenadie Tulbea.

Dieser stehe für ein intensives und optimales Training.

Als Novum in der Vereinsgeschichte sah Möll die guten Ergebnisse bei deutschen Meisterschaften mit Plätzen auf dem Treppchen durch Leon Gerstenberger, Robin Krause und Markus Möll. Über die Aktivitäten im Jugendbereich informierte Jürgen Henle. Bei den Judoka konnte mit Peter Moosmann ein neuer Jugendtrainer gewonnen werden, so Andrea Möll. Auf 23 Gürtelprüfungen verwies Jugendleiterin Heike Heizmann.

Das traditionell volle Haus am Weihnachtstheater und die dazugehörige Bewirtung sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, um zum finanziellen Spielraum im Sportbetrieb beizutragen.