Blick auf Rathaus in Wurmlingen wieder frei

Nach fast zehn Monaten Bauzeit inklusive Winterpause ist die Außensanierung des Rathauses in Wurmlingen nahezu abgeschlossen. Kleinere Restarbeiten, wie das Vordach und der Sockel, fehlen noch. Vor kurzem wurde das Gerüst abgebaut. Nun ist der Blick auf das „prägende Gebäude in der Gemeinde Wurmlingen“ wieder frei, wie Bürgermeister Klaus Schellenberg sagt. Das Rathaus erstrahlt in einem hellen Gelb-Ton, die Fensterläden sind in grün gehalten. Neben diesen farblichen Veränderungen wurde unter anderem das Dach saniert, ein Vollwärmeschutz angebracht, die Fassade ringsherum erneuert sowie eine neue Haustüre eingebaut. Insgesamt rund 400 000 Euro hat die Baumaßnahme gekostet, etwa die Hälfte davon wird gefördert. Barrierefrei ist das Rathaus noch nicht ganz. Eine Innensanierung des Gebäudes ist zwar angedacht, aber laut Schellenberg gibt es noch keinen konkreten Zeitplan dafür.