Blasmusik reicht von den Beatles bis zu Alphornklängen

„Blasmusik am Schloss“ ist am Samstagabend in Wurmlingen das Zauberwort für ein ungezwungenes Festival der Blasmusik gewesen. Für das Gelingen dieses Gesamtkunstwerkes des Musikvereins Eintracht Wurmlingen standen eine ganze Reihe an „Zutaten“: die laue Sommernacht, die Kulisse des Konzenberger Schlosses, eine Menge begeisterungsfähige Zuhörer, darunter sogar Gäste aus Tokio, und eben 35 engagierte Blasmusiker mit ihrem kreativen Dirigenten Andreas Fink an der Spitze.

„Es war ein toller Abend“ war das knappe und zufriedene Fazit von Vize Martin Winker, bevor nach nahezu drei Stunden zum Abschluss der Deutschmeister Regimentsmarsch als eine der Zugaben verklungen war. „Zünftige Bierfestmusik“ sollte erklingen, war die Marschrichtung von Dirigent Fink, und ein „unterhaltsames, kurzweiliges abwechslungsreiches Konzert“ hatte Vorsitzender Rolf Butsch angekündigt. Mitklatschen und Mitsingen werden „gerne gehört“, hatte Vize Winker als Ansager ergänzt. Und zum Flair des Konzerts passte die eher ungewöhnliche Zusammenstellung und Reihenfolge der Literatur. Der „Bozener Bergsteigermarsch“ – zum Mitsingen – hatte als Vorspann einen Welthit der Beatles und als Nachfolger die Schunkelmelodie der „Sierra Madre“. „Klassik trifft auf Moderne“, war bewusst durchgehendes Thema.

Da war das von Dirigent Fink arrangierte „Wurmlinger Alpenpotpourri“ mit Alphornklängen von Tom Rüdinger mit seinem XXL-Instrument. Und kurz danach erklangen „The lion sleeps tonight“ aus dem bekannten Musical und auch der Schlager vom „Skandal um Rosi“. „Haste da noch Töne?“

Das durchaus Glanzvolle am nächtlichen „Freiluft“-Konzert mit „Sternenhimmel“ – auch als Titel - waren indes auch die Soloauftritte. Da riskierten es junge, hoffnungsvolle Nachwuchsmusiker genau so wie erfahrene Aktive, im Blickpunkt zu stehen und ihr Können zu zeigen. Von den Jüngeren glänzten am Xylophon Moritz Nagel mit „Amorada“ wie auch Rafael Diesch mit „Zirkus Renz“. Jan-Felix Schumacher spielte „als wunderschönes Solostück“ den Titel „My Dream“ auf dem Flügelhorn. Und Klara Nagel faszinierte bei „One moment in time“ mit ihrem gefühlvollen Saxophonsolo.

Bei den Aktiven trat die langjährige Jugendleiterin Simone Butsch bei „Verdammt ich lieb Dich“ mit ihrem Klarinettensolo ins Rampenlicht. Zuvor führten Joachim Zepf mit dem Tenorhorn und Klaus-Ulrich Kohler mit dem Flügelhorn „Von Freund zu Freund“ ein musikalisches Zwiegespräch.

Und dann gab es noch zwei Solisten aus dem Publikum. Fast ohne Noten hämmerten Tobias und Markus bei der Amboss-Polka mit. Qualifiziert waren sie dazu sicher: Einer der Beiden trug ein T-Shirt der „Toten Hosen“. Nicht vergessen darf man selbstverständlich Vorsitzenden Rolf Butsch und seinen Vize Winker als Sänger: Bei einer Reihe von Melodien gaben sie für die Mitsänger unter den Gästen mit den Ton an. Und sie machten zwischendurch auch auf „Bowle und Bier“ aufmerksam. Denn von Spenden und dem Umsatz „leben wir“, hatte Butsch an die immer verbesserungsfähigen Finanzen der Eintracht erinnert.