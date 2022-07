Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 16. Juli hatte der Musikverein Eintracht Wurmlingen nach dreijähriger Pause wieder zur Blasmusik am Schloss eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein waren sehr viele Besucher auf das Konzertgelände vor dem Wurmlinger Schloss gekommen und das Bewirtungsteam hatte von Beginn an alle Hände voll zu tun.

Das Konzert wurde durch das Jugendorchester Rietheim-Weilheim-Wurmlingen-Seitingen-Oberflacht eröffnet. Kurzfristig musste der Dirigent der aktiven Kapelle, Jochen Stübenrath, für die angestammte Jugenddirigentin Silvia Hermerschmidt einspringen. Aber das Jugendorchester war bestens vorbereitet und die Musiker trugen ihre Titel mit Bravour vor. Direkt im Anschluss begannen die Aktiven des Musikvereins ihren Vortrag. Nach dem Marsch Kaiserin Sissi folgte der Titel „So schön ist Blasmusik“, der an diesem Abend auch Programm sein sollte.

Bei der folgenden Runde mit verschiedenen bekannten und weniger bekannten Polkas konnten sich verschiedene Register am tiefen Blech, Flügelhorn oder Klarinette als Solisten auszeichnen. Die Stücke boten dem Publikum die Möglichkeit mit zu klatschen oder auch mit zu singen. Im zweiten Teil des Auftritts folgten modernere Melodien. Mit Pata Pata, Sex Bomb oder A Tribute to Amy Winehouse zeigten die Musiker eine andere Seite der Musik und brachten viel Stimmung ins Publikum.

Im Rahmen des Open Airs Konzert wurden nach der Coronapause wieder zahlreiche langjährige Musiker geehrt. Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Moritz Nagel, Fabian Zepf und Sabrina Rieger mit der Ehrennadel in Bronze des Blasmusikverbands Baden-Württemberg ausgezeichnet. Für 20 Jahre im Dienste der Musik erhielten Jana Bisser, Nadine Bohnert und Martina Weber die Ehrennadel in Silber. Auf stolze 50 Jahre als aktiver Musiker kann Hans-Joachim Blümling zurückblicken. Für diese lange Zeit wurde er mit der goldenen Ehrennadel mit Diamant gewürdigt. Die Laudatio auf die Jubilare hielt Jonas Eismann als Vertreter des Kreismusikverbands Rottweil-Tuttlingen. Der erste Vorsitzende Rolf Butsch berichtete von den Werdegängen der Musiker in Wurmlingen und dankte allen für die langjährige Treue mit einem kleinen Präsent.