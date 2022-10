Betrüger wollen Rentner übers Ohr hauen – doch der wehrt sich

Sollte man selbst einmal einen solchen betrügerischen Anrufer am Telefon haben, dann empfiehlt Marcel Ferraro, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, den Namen zu erfragen, sich die Nummer zu notieren und das Ganze bei der Polizei zu melden. Sollten die Betrüger eine Telefonnummer angeben, unter der man sich melden soll, dann warnt Ferraro: „Die Nummern sollte man in keinem Fall anrufen.“ Denn es könnte eine Nummer sein, die den Anrufer viel Geld kostet, erklärt er. Was die Nummer der Anrufer selbst angeht, so könnten diese verschiedene Nummern anzeigen lassen und diese auch regelmäßig wechseln.

Betrüger haben versucht, Inge und Siegfried Scharkowski aus Wurmlingen übers Ohr zu hauen. Doch der Rentner durchschaute die Masche. Im Gegenzug erlaubte er sich sogar noch einen Spaß mit den Anrufern.

Bei Inge und Siegfried Scharkowski klingelt das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist eine Tanja Wagner. Sie teilt dem Paar mit, „dass wir 39.900 Euro gewonnen hätten“, berichtet Siegfried Scharkowski. „Eigentlich freut man sich bei so etwas ja erst einmal“, sagt er.

Geld soll bar ausbezahlt werden

Die Dame am Telefon informiert die beiden, dass sie am nächsten Tag nochmals angerufen werden würden, um Details zur Geldübergabe zu erfahren. Denn der Gewinn soll bar ausgezahlt werden, erinnert sich Siegfried Scharkowski an das Telefonat.

Den Gag wollte ich mir nicht entgehen lassen. Siegfried Scharkowski

Die Nummer notiert sich der Rentner – 0151 24 95 71 75 lautet sie. Ein Rückruf ist nicht möglich. „Die Nummer ist nicht registriert“, sagt er. Tippt man die Zahlen ein, sagt eine Frauenstimme: „Die gewählte Nummer ist uns nicht bekannt. Bitte überprüfen Sie die Rufnummer.“

Gewinn ist an eine Bedingung geknüpft

Tags darauf klingelt das Telefon bei den Scharkowskis erneut. Wieder stammt der Anruf von der Mobilnummer, die man selbst aber nicht anrufen kann.

„Frau Wagner erklärte uns die Details. Den Gewinn in bar würden drei Herren in einem Karton persönlich vorbeibringen“, erzählt er.

Doch es gibt auch eine Voraussetzung: Zur Deckung der Verwaltungskosten müsse Scharkowski Google-Play Karten im Wert von 1000 Euro bereithalten.

„Wir erhielten eine Telefonnummer, die wir anrufen sollten, sobald wir alle Vorbereitungen abgeschlossen hätten“, berichtet er weiter.

„Ich habe mich dann erst einmal bei Rewe erkundigt und in Erfahrung gebracht, dass, wenn man die Nummer einer solchen, aktivierten, Karte hat, auch das Geld hat.

Dann hätten wir natürlich sowieso nie wieder von den Anrufern gehört“, schildert Scharkowski.

Betrüger wollen Werte der geforderten Karten wissen

Am späten Nachmittag folgt ein weiterer Anruf. Dieses Mal ist ein Mann am Apparat, „in Vertretung von Frau Wagner“. „Er hat uns nach dem Stand der Dinge gefragt.“ Er will wissen, mit welchen Beträgen die Karten aufgeladen sind.

Und dann kommt der Moment, der Scharkowski sichtlich Freude bereitet: „Wir antworten: Die Stücklung wissen wir nicht mehr, denn die Cards liegen bei der Polizeistelle in Tuttlingen, bei der er auch das Geld abgeben und gleichzeitig Einsicht in die polizeiliche Betrugs-Anzeige nehmen kann“, sagt er. „Wir haben noch nie erlebt, dass ein Anrufer so schnell das Telefonat beendet!“

Ich habe mitgespielt, mit dem Ziel, die Betrüger zu erschrecken. Siegfried Scharkowski

Es war nicht der erste Anruf dieser Art bei den Scharkowskis. Meist in der Mittagszeit gebe es immer wieder solch vermeintliche Gewinnanrufe. „Vor drei Jahren hat meine Frau schon einmal 17.000 Euro gewonnen“, erinnert sich Siegfried Scharkowski und lacht. Daher habe er sofort gewusst, dass er der Anruferin nicht trauen könne.

„Meine Frau wollte auch, dass ich auflege. Aber ich habe mitgespielt, mit dem Ziel, die Betrüger zu erschrecken. Den Gag wollte ich mir nicht entgehen lassen“, sagt er.