Beim Brauereihoffest soll der neue Lagerkeller eingeweiht werden

Die Bauarbeiten für den neuen Lagerkeller der Hirschbrauerei in Wurmlingen sind in vollem Gange. An der Stelle, an der sich jetzt noch ein sechs Meter tiefes Loch befindet, sollen später vier Tanks aus dem Boden ragen, von außen sichtbar sein und beleuchtet werden. Die nächsten Investitionen der Brauerei sind auch schon geplant.

Die Arbeiten für das rund eine Million Euro teure Projekt begannen Mitte Oktober. „Die Baustellenabsicherung war aufwendig“, berichtet Braumeister Thorsten Jauch. Die Baugrube ist mehr als sechs Meter tief, 20 Meter lang und fünf Meter breit, da dürfe das Erdreich nicht ins Rutschen kommen. Zwei Bagger seien im Einsatz gewesen. Einer habe die Erde auf die Straße gehoben, der andere von der Straße auf den LKW, sagt Jauch rückblickend. So kamen insgesamt 900 Kubik Erdreich zusammen.

Die Baumaßnahme ist für die Hirschbrauerei auch eine logistische Herausforderung. Die Fläche, auf der nun gebaut wird, sei für Anlieferungen genutzt worden, erklärt Jauch. Diese habe nun verlagert werden müssen. „Auch die Infrastruktur mussten wir verändern“, ergänzt der Braumeister. Bis Januar 2019 soll der Rohbau erstellt sein, im Frühjahr sollen die Tanks eingesetzt werden.

Vier Tanks werden von außen sichtbar sein

Sie dienen der kalten Lagerung von untergärigem Bier. Die insgesamt vier Tanks fassen nach Angaben von Jauch jeweils 50 000 Liter und ragen etwa fünf Meter aus dem Boden heraus. „Ein attraktiver Mehrwert“, findet Geschäftsführer Hubert Hepfer. Denn die Tanks sollen von außen durch eine verglaste Fläche sichtbar sein und mit Licht in Szene gesetzt werden.

Bis Mai 2019 soll das Projekt abgeschlossen sein. „Am 25. und 26. Mai findet unser Brauereihoffest statt. Dabei wollen wir den Keller einweihen und der Öffentlichkeit präsentieren“, sagt der Geschäftsführer. Nötig ist die Erweiterungsmaßnahme geworden, da der Platz nicht mehr ausreichte.

Das Bier braucht eben Zeit, um zu reifen. „Die Lagerzeit wollen wir nicht kürzen. Die kalte, lange Lagerung von untergärigem Bier ist ein Qualitätsmerkmal“, begründet Hepfer. Die Kapazität des neuen Lagerkellers werde für die nächsten Jahre reichen, meint er. Hepfer und Jauch betonen aber: „Wir sind nicht auf Wachstum aus. Wir wollen nicht um jeden Preis wachsen.“ Hintergrund ist, dass der Markt für Bier rückläufig sei. Für die beiden ist es viel wichtiger, nachhaltig in den Standort zu investieren. So hat die Hirschbrauerei erst kürzlich ihre Kohlensäure-Rückgewinnungsanlage erneuert, mit deren Hilfe die entstandene Gärungskohlensäure wiederverwendet werden kann. Seit drei Wochen ist die auf der Festhalle installierte 100 Kilowatt-Photovoltaikanlage in Betrieb. Etwa 90 Prozent des produzierten Stroms nutzt laut Jauch das Unternehmen selbst.

Das nächste Großprojekt hat die Brauerei schon geplant: Sie will die Flaschen von acht Biersorten auf Euro-Flaschen umstellen und erhofft sich dadurch Image-Vorteile, aber auch technische Vorzüge. So könnte der Sortieraufwand der Flaschen reduziert werden. Entsprechend müssten auch die Kisten geschreddert und neu hergestellt werden, berichten Hepfer und Jauch.

Die Kisten von Euro-Flaschen seien nämlich niedriger. Bis Ende 2019 sollen alle Flaschen der acht Biersorten umgestellt sein. Für den Kunden ändert sich nichts. Er darf aber gespannt sein, wie die neuen Flaschen-Etiketten aussehen werden.