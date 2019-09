Bei der Weihe werden Andekdoten ausgeplaudert

Kirchliche Weihe im Doppelpack: Am Freitagabend sind auf der Gemarkung Wurmlingen das von Grund auf erneuerte „Josefsstöckle“ und das renovierte Wegkreuz „am Stegle“ von Pfarrer Maurice Stephan geweiht worden. Der Standort beider Glaubenszeugnisse ist am Fuß der Buchhalde an der Bundesstraße 523 zwischen den Abfahrten nach Wurmlingen und Seitingen-Oberflacht.

Es sei wichtig, dass diese „Zeichen des Glaubens nicht verschwinden“. Denn sie würden uns an unsere Beziehung zu Gott erinnern, dankte Pfarrer Stephan für die Mühen um deren Erhalt. Um das 1907 errichtete und inzwischen herrenlos gewordene Josefsstöckle hat sich seit dem vergangenen Jahr Josef Brunner aus Wurmlingen gekümmert. Bereits in seiner Kindheit in Seitingen und auch als junger Erwachsener sei er dort auf halbem Weg nach Tuttlingen oft mit dem Fahrrad vorbeigekommen. Der desolate Zustand sei ihm nachgegangen. Daher habe er sich vor Jahren vorgenommen, wenn er „in Rente“ sei, sich um den Bildstock seines Namenspatrons zu kümmern. Bereits seine Patin habe vor Jahrzehnten drei Mal „einen Josef dort reingestellt“. Alle seien irgendwann „geklaut worden“, erinnert er sich.

Aber auch er hatte mit der Rettung des Bildstockes eine Art Kreuzweg erlebt. Zunächst hatte er ein neues Fundament auf dem von der Gemeinde zugewiesenen Grundstück betoniert – aber eine Vorschrift über den notwendigen Abstand zur Straße nicht gekannt. Das Landratsamt monierte, dass er nur sechs statt der geforderten sieben Meter neben der Straße gemauert hatte. Das Straßenbauamt half ihm aus der Patsche und betonierte mit korrektem Abstand neu.

Probleme gab es auch mit dem neuen Mittelstück aus Sandstein. Es kam beim Steinmetz mit einem Riss an und musste ausgetauscht werden. Und die erste Figur des heiligen Josef war im Paket aus der italienischen Porzellanmanufaktur „kopflos“ geworden. Zu guter Letzt schien die Koordination der benötigten Handwerker nicht vergnügungssteuerpflichtig. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist das Werk gelungen– auch dank der Mithilfe von Gerhard Zepf und Martin Dreher. Die gusseiserne Originalspitze ist sogar angebracht. Walter Kapp hatte sie einst aus dem Straßengraben geborgen und über Altrektor Hans-Peter Pfeiffer – Autor von „Feldkreuze und Bildstöcke in Wurmlingen“ – kam sie via Rathaus zur sicheren Verwahrung zum Bauhof.

Einfacher war die Renovierung des Wegkreuzes „am Stegle“. Es hatte seine „schlechten Zeiten“ – auch während des Straßenbaus – schon hinter sich. Damals „hingen eines Tages nur noch die Arme des Gekreuzigten am Stamm“, hat Altrektor Pfeiffer in seinem Buch dokumentiert. Aber die Besitzverhältnisse waren immer klar. Hans Schmid hatte das Grundstück 1973 von seinem Großonkel Xaver Biedermann bekommen, mit der Verpflichtung das Kreuz zu erneuern und es 30 Jahre zu erhalten. Jetzt stand für das damals gefertigte Kreuz mit dem im Kleinen Walsertal geschnitzten Corpus nach fast 50 Jahren die Renovierung an: Um irgendwann dieses Glaubenszeugnis der nächsten Generation in neuem Glanz übergeben zu können.