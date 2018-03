Eine 36-jährige Fahrerin eines Mitsubishi ist am Sonntag gegen 15.15 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Die Frau war auf der Bundesstraße 523 in Richtung Tuttlingen unterwegs und kam kurz vor der Abfahrt Wurmlingen ins Schleudern. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro. Die Autofahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.