Ausstattung mit Digitalfunk der Wurmlinger Feuerwehr wird vorgezogen

Die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses ist in diesem Jahr eines der Schwerpunktthemen in der Investitionstätigkeit der Gemeinde Wurmlingen zur Verbesserung der Infrastruktur. Die Ausbauarbeiten „schreiten zügig voran“, war jetzt das zufriedene Fazit von Bürgermeister Klaus Schellenberg in der Sitzung des Gemeinderates. Parallel zum Ausbau soll auch die technische Ausstattung der Feuerwehr aufgemöbelt werden. Kostenpunkt: rund 54 000 Euro.

In seinem Baubericht führte der Bürgermeister aus, dass beim Innenausbau im Verwaltungsteil des neuen Magazins neben dem Fenster- und Türeneinbau auch die Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten „schon weit vorangeschritten“ seien. Aktuell stehe die Dachkonstruktion des Hallenteils an. Direkt im Anschluss erfolgten die Dämm- und Abdichtungsarbeiten am Dach. Nach dem Einbau der Spezialtore könne auch in diesem Bauteil die Realisierung der technischen Gewerke erfolgen.

18 Wochen Lieferzeit für Stapler

Zur neuen Konzeption des Magazins gehört auch die Lagerung und Vorhaltung von Feuerwehrausrüstung für den Gerätewagen auf verschiedenen Ebenen. Für ein optimiertes Handling soll ein Stapler angeschafft werden. Als beste Lösung wird von der Feuerwehr der Einsatz eines Elektro-Deichselstaplers – Fabrikat Jungheinrich – gesehen. Die Kosten belaufen sich rund 11 000 Euro netto. Da die Lieferzeit aktuell bei 18 Wochen liegt, wird der Stapler bereits jetzt bestellt.

Neues Schlauchpflege-Zentrum bestellt

Ähnlich lange Lieferzeiten gelten auch bei der Neuanschaffung eines Schlauchpflege-Zentrums mit Trockenschrank. Das bisher vorhandene ist rund 40 Jahre alt und inzwischen nicht nur technisch veraltet, sondern auch reparaturanfällig. Einziger Anbieter derartiger Geräte ist die Firma Bockermann in nordrhein-westfälischen Enger. Sie wird beauftragt die Anlage zum Preis von rund 26 335 Euro zu liefern. Die Anschaffung ist im Haushaltsplan 2022 vorgesehen.

Vorgesehen im Plan ist auch die Umstellung des bisher noch analogen Funkverkehrs der Freiwilligen Feuerwehr Wurmlingen auf Digitalfunk. Allerdings ist der ursprüngliche Zeitplan für diese Umstellung – geplant bei Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrmagazins voraussichtlich im September – inzwischen Makulatur. Das aktuelle Funkgerät des Feuerwehrfahrzeugs GWL II ist defekt und eine Reparatur würde mindestens 1000 Euro „verschlingen“. Daher soll die Modernisierung vorgezogen werden.

Die Anschaffung der Geräte erfolgt zum Preis von rund 5240 Euro. Die Montage und Inbetriebnahme wurde für knapp 10 000 Euro vergeben.