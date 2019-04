Michelle Fallert wird die letzten Monate des laufenden Schuljahres in Australien verbringen. Damit erfüllt sich die 16-jährige Wurmlingerin einen langgehegten Wunsch. Schon immer wollte sie im Ausland eine neue Kultur und die Sprache kennenlernen. Nach fast einem Jahr Planungszeit steigt sie am 1. Mai in den Flieger – ein bisschen Zufall und ganz viel Gastfreundschaft spielen dabei eine bedeutende Rolle.

Wie klein die Welt manchmal sein kann, haben die Fallerts vor sieben Jahren festgestellt. Michelle, damals in der dritten Klasse der Konzenbergschule, hat sich mit einem australischen Mädchen angefreundet, das in der Schule zu Gast war. „Wir haben uns gut verstanden und sind zusammen zum Turntraining gegangen“, erinnert sich die 16-Jährige.

Es stellte sich heraus: Das australische Mädchen, das zwei Jahre älter als Michelle ist, ist die Tochter einer Jugendfreundin ihrer Eltern. „Sie hat in Deutschland ihren australischen Mann kennengelernt“, berichtet Michelles Mutter, Alexandra Fallert. Nach dem Studium sei die Freundin nach Australien gezogen, Kontakt hatten sie keinen mehr. Und auch Michelles Kontakt zu dem Mädchen, das wieder in seine Heimat geflogen ist, wurde sporadischer – bis vergangenen Sommer.

Michelle, die derzeit das Otto-Hahn-Gymnasium in Tuttlingen besucht, hatte sich im Internet über Auslandsaufenthalte und verschiedene Organisationen informiert. Aber: „Das war sehr teuer und kompliziert“, berichtet sie und fügt hinzu: „Ich habe aber nie wirklich aufgegeben.“ So hat die Schülerin ihrer australischen Bekannten geschrieben, die ohne zu zögern zugesagt hat: Ja, sie könne nach Australien kommen und bei ihnen wohnen.

Reise dauert 26 Stunden

„Australien – das hatten wir nicht auf dem Radar“, sagt Michelles Vater, Christoph Fallert. Denn zunächst ist die Familie von einem Aufenthalt im europäischen Ausland ausgegangen. „Die Rückmeldungen waren immer sehr herzlich“, findet er, und so haben auch Michelles Eltern wieder mit der Jugendfreundin Kontakt aufgenommen.

Am 1. Mai geht das Abenteuer für die 16-Jährige los: Von Zürich über Hongkong reist sie nach Griffin nahe Brisbane. Rund 26 Stunden wird sie unterwegs sein. Ende August geht es wieder zurück nach Wurmlingen. Die Vorfreude und Aufregung sind groß. Michelle hat bereits zur Probe ihren Koffer gepackt und seit September 2018 allerhand organisiert: Visum, Geld, Versicherungen, Flüge gebucht, Formulare ausgefüllt und vieles mehr.

In einem College in Rothwell wird sie wie ihre Mitschüler in Wurmlingen die Schulbank drücken – nur eben ein bisschen anders. „Ich werde Schuluniform tragen, und es gibt andere Fächer als bei uns“, berichtet Michelle. Und auch ihr Schulalltag wird anders sein als der in Deutschland. Den deutschen Schulstoff muss die 16-Jährige nacharbeiten, damit sie im neuen Schuljahr ab September in der elften Klasse gut mitkommt. „Ich weiß, dass ich auch mal Heimweh haben werde, aber daraus lernt man“, sagt die Schülerin.

Doch die Vorfreude überwiegt: „Ich bin gespannt auf das Leben vor Ort“, erzählt Michelle, die sich auf die australische Natur und Landschaft freut, aber auch darauf, ihre Bekannte wiederzusehen und ihr Englisch zu verbessern. Ebenso freut sie sich, Gelegenheiten zum Surfen zu haben und dabei ihre Kenntnisse zu vertiefen.

Wie sich Michelle Fallert eingelebt hat und wie ihr Alltag in Australien aussieht, wird sie in Berichten für unsere Zeitung schreiben.