Am Sonntag hat der Angelverein Wurmlingen zum Anglerfest eingeladen. „’S hat Leut’“, brachte Hans Dolch, der Senior unter den Helfern, die Situation auf einen knappen Nenner. Das „Feschtle“ am Elta-Weiher hatte bei den Wurmlingern und Gästen aus der Umgebung wieder Anklang gefunden. Es war richtiggehend gut besucht. So musste das Helferteam um Vorsitzenden Dr. Martin Storz vor allem um die Mittagszeit kräftig ranklotzen, damit die Gäste versorgt werden konnten. Und auch dazu hatte Hans Dolch eine passende Anmerkung. „Hauptsächlich die Jungen helfen mit“, stellte der Senior fest. Das sei immer wichtig in einem Verein, lobte er die Gemeinschaftsleistung. Und da im Bodensee, dank verbesserter Wasserqualität (und womöglich auch der Kormorane) die Fangerträge bei den Felchen deutlich zurückgegangen sind, hatte der Verein wieder auf Saiblinge umgestellt – gebacken oder geräuchert waren sie die kulinarische Spezialität.