Angelverein pachtet Fischgewässer für weitere zwölf Jahre

Wurmlingen hat sein Fischwasser wieder verpachtet: Der Angelverein Wurmlingen ist alter und auch neuer Pächter. Das Fischwasser umfasst die beiden auf Wurmlinger Gemarkung vorhandenen Fließgewässer – Elta und Faulenbach. Sie sind als Salmonidengewässer klassifiziert, also in der am geringsten belasteten Kategorie. Damit sind sie Lebensraum für die einheimische Bachforelle.

Für den Erhalt dieses Lebensraum ist der Angelverein Wurmlingen vertraglich mit verantwortlich. Er ist seit 1985 Pächter der beiden Gewässer. Bei der Elta handelt es sich dabei um vier Kilometer Länge zwischen den Markungsgrenzen Seitingen und Tuttlingen. Die maßgebliche Länge beim Faulenbach sind zwei Kilometer, beginnend an der Markungsgrenze Weilheim bis zum Elta-Wehr.

Pachtpreis beträgt derzeit 360 Euro pro Jahr

Der zuletzt geschlossene Pachtvertrag von 2010 läuft Ende März aus. Er wurde auf Beschluss des Gemeinderats ab dem 1. April dieses Jahres um weitere zwölf Jahre verlängert. Unverändert beibehalten soll auch der Pachtpreis von jährlich 360 Euro. Dies hatte die Verwaltung empfohlen. Denn damit solle auch das Engagement des Vereins im Rahmen einer Bachpatenschaft für die Elta gewürdigt werden, erläuterte dazu Bürgermeister Klaus Schellenberg. Die Gewässergröße habe sich zwar etwas verringert, weil der Kanal zur Spinnfabrik inzwischen trockengelegt ist. Mehr als nur Ausgleich seien indes deutlich Verbesserungen am Gewässer. Dazu zählte er die Renaturierung des Faulenbachs und der Bau einer Fischtreppe beim Elta-Wehr.

Der Pachtzins ist allerdings nicht zementiert. Er kann neu verhandelt werden, sollten sich der Indes der Lebenshaltungskosten – festgelegt vom statistischen Bundesamt – „um mehr als zehn Prozent nach oben oder unten verändern“.

Maximal 25 Jahreserlaubnisverträge dürfen abgeschlossen werden

Das „Petri Heil“ für einen erfolgreichen Fischzug ist allerdings limitiert. Der Verein darf jährlich maximal 25 Jahreserlaubnisverträge abschließen für eine „beschränkte Befischungsintensität“ von jeweils höchstens zwölf Bachforellen. Diese Menge hatte das Regierungspräsidium Freiburg bei der Prüfung des detaillierten Vertrags zwischen Gemeinde und Verein als „gerade noch vertretbar“ eingestuft.

Zu den wesentlichen Details gehört der Paragraph über die Bewirtschaftung. Mit der Verpflichtung zum Erhalt eines „angemessenen Fischbestandes“. Dazu kann auch „ein den natürlichen Verhältnissen des Gewässers notwendiger Fischeinsatz“ notwendig sein. Grundsätzlich nur mit standortgerechten einheimischen Arten – und nur aus laufend von tierärztlichem Fischgesundheitsdienst kontrollierten Fischzuchten.