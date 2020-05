Musik aus der Region geht über Grenzen hinaus. Die Band Silverbird veröffentlichte am 8. Mai ihre neue Single „All I know“.

Silverbird, bestehend aus Otto Steiner, Roland Römer und Lothar Jackel, gibt es seit Ende 2011. Die Band schreibt und produziert eigene Songs. In der neuen Single „All I know“ geht es nach Otto Steiner, dem Leadsänger und einem der Gitarristen der Band, um die Orientierungslosigkeit im Leben und der Suche nach sich selbst.

Die Stilrichtung der Band wird aufgrund der Vielfalt der Lieder auf den verschiedenen Portalen unterschiedlich definiert. Der Leadsänger, der aus Wurmlingen kommt, führt dazu aus: „Das sieht man auch daran, dass uns die Kuratoren auf allen Plattformen völlig unterschiedlich einordnen. Das geht zum Beispiel bei ein und demselben Song von Indierock über Folk bis Weltmusik“. Durch dieses große Spektrum spreche die Band ein breites Publikum an.

Die neu veröffentlichte Single soll innerhalb eines größeren Albums erscheinen. Doch Steiner erklärt, dass durch die alleinige Produktion von „Aufnahme, Arrangement, Mixdown und Cover-Artwork“ der Aufwand sehr groß sei, sodass ein komplettes Album erst im nächsten Jahr realisierbar wäre. Allein der Vertrieb durch „ONErpm“ mit Hauptsitz in New York ist ausgelagert.

Bereits erschienene Lieder der Band handeln unter anderem von folgenden Themen: „In ,Standing At The Edge Of Life’, veröffentlicht im November 2019, geht es einerseits darum, auf die armen und hungernden Kinder in dritten Weltländern aufmerksam zu machen und andererseits auf die bodenlose Verschwendung vieler Reicher, denen das völlig gleichgültig ist“, sagt Steiner. Der Song „Wild Land“ aus dem Jahr 2017 „ist eine Hymne an die Schönheit der Natur und soll uns daran erinnern, die Natur zu schützen und sie vor der Zerstörung zu bewahren“, führt Steiner weiter aus.

Sowohl die neu erschienene Single „All I know“ als auch die anderen Produktionen von Silverbird sind auf allen Plattformen von Spotify über Apple Music, Deezer, Amazon Music bis YouTube erschienen und abrufbar.