Albverein Wurmlingen feiert Waldweihnacht mit Jubilarsehrung

Traditionell feierte der Albverein Ortsgruppe Wurmlingen am 28. Dezember seine Waldweihnacht. Die Vorabreiten haben wieder Stephanie Hauger, Martin Wollmann und Anja Mattmüller geleistet. Der Tannenbaum wurde festlich geschmückt, die Grippe war aufgestellt. Der Musikverein war mit vier Bläsern dabei für die musikalische Begleitung zu sorgen.

Martina und Stephanie lasen eine Weihnachtsgeschichte vor und im Wechsel wurden bekannte Weihnachtslieder gesunden. Die Kinder konnten dann das Stroh in die Krippe legen und so konnte die Krippenfigur darauf gebettete werden.

Nach Ende der Waldweihnacht trafen zahlreiche Mitglieder in der Traube in Wurmlingen zusammen. Hier hatte der Verein zu einer Hirtensuppe eingeladen. Nach dem Essen erfolgte die Jubilarehrung. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Inge Scharkowski und Rainer Kirchner, für 40 Jahr wurden Josef Martin, Edith Hirt, Ewald Elsässer und Manfred Buchmann, für 50 Jahre Rolf Liebermann, Wilhelm Bertsche, für 60 Jahre Walter Frech und Wilma Winker geehrt. Viele von den geehrten haben in den vielen Jahren ihrer Vereins Zugehörigkeit aktiv am Vereinsleben teilgenommen und einige Funktionen innegehabt.

Nach der Ehrung wurde das mit Spannung erwartete Weihnachtsrätsel von Wilma Winker mit viel Eifer gelöst. Es war schön so viele Mitglieder zu treffen und sich zu unterhalten. Nächstes Jahr wird mit dem traditionellen Drei-Königs-Treffen des Gaus auf dem Dreifaltigkeitsberg am 6. Januar begonnen.