Akrobatik, Turnen und Musik

Das Dutzend ist voll: Am Samstagabend ist in der Schlosshalle in Wurmlingen die zwölfte Sportgala des Turnvereins Wurmlingen vor nahezu vollem Haus über die Bühne gegangen. In dieser Tradition werde ein tolles und hochkarätiges Programm geboten, war Ansager Michael Ilg schon im Voraus sicher.

Und das musikalische Trio, die Rocking Old Stars, quittierte dieses Versprechen am Vorabend des 11. November gleich mit einem Tusch. Aber sie trafen auch später den passenden Ton: „We are the Champions“, spielten sie zum Abschluss quasi als Ehrung für die Akteure – für ausnahmslos alle. Für die hochkarätigen Gäste mit Weltklasseformat wie auch für die TV-Eigengewächse.

Das Schöne am Sport sei, dass man auch nur zusehen könne, hatte Ansager Ilg zitiert. Am Samstagabend war dies richtig zum Genießen. Vor allem beim wohl hochkarätigsten Glanzpunkt, dem Auftritt der Sportakrobatikgruppe des MTV Aalen. „Die Vögel“ war ihr Arbeitstitel und dabei mixten sie modernen Tanz und Choreografie mit der alten Turnertradition und bauten Pyramiden.

Zuvor ging es – sportlich gesehen – ebenfalls schon rund: Eine richtig heiße Kiste waren die Burning Ropes von der Turnerschaft Ottersweier mit ihren drei verschiedenen Auftritten. Das sei „mehr als Seilspringen“, war sich Ansager Ilg sicher. Sie hätten ihren Sport bis zum akrobatischen Tanz perfektioniert und damit schon einige Preise abgeräumt. Kommendes Jahr wollen sie mit ihrem Wirbel die Europameisterschaften aufmischen. „Memory of Momo“ präsentierte das Akrobatik-Team vom TV Zitzenhausen. Das DTB-Showteam von 2016 überzeugte nicht nur bei der Weltgymnaestrada, sondern eben auch in Wurmlingen.

„700 Muskeln beanspruchen“ könne man mit Jumping Fitness: Swetlana Krieger aus Trossingen bewies es mit ihrem Team. Sie „bearbeiteten“ ihre Mini-Trampolins zeitweise im Stakkato und schienen kaum außer Puste zu kommen. Zu den von Ilg servierten Spielständen bei Borussia gegen Bayern passte auch eine besondere Art von Fußball: Camill Hauser und Dana zeigten als Fußball-Freestyler ihren perfektionierten Umgang mit „des Deutschen liebstes Sportgerät“.

Das „turnerische Kerngeschäft“, so die Ansage, wurde beim Auftritt von „Bemmi“ Bacher mit ihren TV-Mädchen in den Blick gerückt. Sie zeigten Bodenturnen und Übungen am Schwebebalken. Für den Auftakt des sportlichen Spektakels standen die beiden TV-eigenen Garden. Sie sind bereits topfit für die fünfte Jahreszeit.

Franziska Ruf und Verena Liebermann haben die Sportgala organisiert. Sie dürfen auch die nächste Sportgala am 9. November 2019 managen.