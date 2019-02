Akrobatik, Tanz und Musik bei der TV-Fasnet

„Stars und Sternchen wolln wir sehn ...“ hat das Motto der Turnerfasnet in Wurmlingen geheißen. Und das wurde am Samstagabend picobello umgesetzt. Vor allem mit „Eigengewächsen“, wie TV-Vorstandssprecher Norbert Wilhelm mit Stolz in der vollbesetzten Schlosshalle ankündigte. Der Turnverein ist für solche Ballnächte nicht nur organisatorisch gut gerüstet, sondern hat auch seine Tanzgruppen und Garden dazu.

Für die Programmgestaltung waren zum dritten Mal in Folge Martina Pauli, Gaby Lemke, Julia Schweizer, Sandra Heinemann und Andreas Zepf zuständig. Zurückgreifen konnten sie auch befreundete Vereine im Dorf. Die Narrenzunft hatte sich auf dieses Heimspiel ebenfalls konzentriert und war dem riesigen Gewusel nach zu schließen nahezu vollzählig in der Halle“. Musikalische Begleiter waren dabei der Fanfarenzug und nicht zuletzt die närrische Formation des Musikvereins „Eintracht“ mit Dirigent Andreas Fink an der Spitze. Die „Eintracht“ war auch für den Narrenmarsch zuständig.

In Sachen eigene Tanzgruppen kann der Turnverein aus dem Vollen schöpfen. Seine beiden Garden legten eine kesse Sohle aufs Parkett. „Und no gucke mir mal, wie das Stimmungsbarometer steht“, hatte Ansager Georg von Hahn dazu eher rein rhetorisch gefragt. Denn es stand zweifellos von Anfang an auf „Hoch“. Dafür sorgten auch mit ihrem pittoresken Tanz die Dancing Stars, angeblich frisch eingeflogen aus der Karibik.

Die Turnermädchen von Beatrix Bacher kamen als „The Flying Bemmis“ auf die abgedunkelte Bühne. Quasi als „Glühwürmchen“ zeichneten sie bei flottem Bodenturnen mit den Lämpchen an den Trikots ihre Leuchtspuren. Die Gruppe „Seven up“ war „über den Wolken“ und präsentierte mit viel Charme ihre Airline. Für eine klasse Schau garantierten auch die „Divine Dancers“. „Die Zukunft retten“ war ihr perfekt inszeniertes Thema. Arno Roos war ganz groß im Geschäft: Als Büttenredner nahm er nicht nur die Auswüchse des Dschungelcamps aufs Korn. Er hatte auch Schwachstellen im Dorf ausgemacht. Der mickrige Weihnachtsbaum vor dem Rathaus war ihm ebenso aufgefallen wie das nach Art des Verpackungskünstlers Christo monatelang in Folien eingehüllte Rathaus. Und seinen Hinweis auf eine Produktplatzierung in der Bütt untermalte der Musikverein mit „In München steht ein Hofbräuhaus“.

Atemberaubende Hexen-Pyramiden

Und zwischen all den optischen, choreografischen und von Frauenpower dominierten Glanzpunkten punkteten auch die Hexen der Wurmlinger Narrenzunft. Sie inszenierten die ansonsten nicht belegbare Sage vom „Chrattewieble aus dem Langental“. Nur ganz kurz als wilder Haufen, als ein einsamer Wanderer aufgegriffen wurde. Und anschließend ausgiebig und höchst diszipliniert als Kaskadeure mit Tanz und fast atemberaubenden Hexen-Pyramiden. Da hätte sogar „Turnvater Jahn“ seine Begeisterung für diese Sportart entdeckt.