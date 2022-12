Tür Nummer 5 befindet sich in einem Gebäude in Wurmlingen. Dahinter ist es nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer sehr kühl – schließlich werden 300.000 Liter des Produktes gelagert, das seit 1782 in dem Familienunternehmen hergestellt wird. Ebenso ist dort ein Brunnen zu finden, der seit 1960 Wasser für die Produktion liefert. In der Füllerei können pro Stunde bis zu 25.000 Flaschen befüllt werden – Prost!