Acht Wurmlinger haben 245 Blutspenden gegeben

Acht langjährige Blutspender sind am Montag mit insgesamt 245 Blutspenden für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Wurmlingen geehrt worden. Sie hatten jeweils eine runde Zahl an Spenden erreicht und wurden daher von Bürgermeister, Klaus Schellenberg, und DRK-Gruppenleiter, Jürgen Vogler, mit Ehrennadeln ausgezeichnet.

Als herausragende, überzeugte Spender erwiesen sich Silke Cabarth, Patrick Kupferschmid und Arno Zehnder. Sie wurden jeweils für 50 Spenden mit der DRK-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz ausgezeichnet. Beachtlich war auch das Engagement von Inge Scharkowski, Manuel Braunbart und Patrick Kirchner. Für 25 Blutspenden erhielten sie die Ehrennadel in Gold mit silbernem Lorbeerkranz. Anlass zur Würdigung gaben auch Nadine Wilhelm und Josua Sattler mit jeweils zehn Blutspenden. Dies wurde mit der Ehrennadel in Gold honoriert.

„Blutspender sind Lebensretter“, sagte Bürgermeister Schellenberg deren Hilfe für lebensbedrohlich erkrankte oder verletzte Mitmenschen. Er wolle mit der alljährlich angesetzten Feierstunde im Auftrag von Gemeinderat und Gemeinde deren Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Dieses Engagement habe eine herausragende Bedeutung und sei vorbildlich. Zumal in der Bundesrepublik lediglich rund 2,5 Prozent aller Bürger bereit seien regelmäßig Blut zu spenden, obwohl statistisch gesehen zwei Drittel der Einwohner wenigstens einmal im Leben Blut oder Blutplasma-Produkte benötigten.