„Acabellas“ sind Augenweide und Ohrenschmaus

Da ist was geboten. Die elf Perfomerinnen der Gruppe AcaBellas sind wie der Titel schon sagt Augenweide, Ohrenschmaus und Grund zur Freude. Sie treten am am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr in der Schlosshalle in Wurmlingen auf. Musikalisch auf die AcaBellas eingestimmt wird das Publikum vom ersten Orchester des Harmonikavereins Wurmlingen.

Stimmgewaltig, witzig und gewohnt respektlos präsentieren sich die elf ganz unterschiedlichen Frauen und Freundinnen, die sich vor allem selbst nicht allzu ernst und wichtig nehmen. Seit 2001 finden sie jedes Fettnäpfchen, natürlich live, unplugged und überwiegend selbst getextet.

Die Wichtig- und Nichtigkeiten des Alltags werden auch im neuen Programm erschreckend ehrlich und bisweilen mit viel weiblichem Feingefühl beleuchtet und mit einem liebevollen Augenzwinkern nehmen sie sich der menschlichen, natürlich meist männlichen, Unzulänglichkeiten an.

Kostenlose Ratschläge für diese Spezies und sonstige Lebensweisheiten sind inklusive. Auch Fans großer Gefühle und Schmonzetten kommen voll auf ihre Kosten und können ihren Hühnerparka ungeniert wachsen lassen und schwelgen.

Dem Vergnügen des Publikums steht bei genügend Schwäbisch Kenntnissen und stabilem Nervenkostüm nichts im Wege. Bei Beckenboden- und Blasenschwäche, sowie emotionaler Inkontinenz, werden entsprechende Vorsichtsmaßnahmen dringend empfohlen.