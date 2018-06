Abwasserkosten steigen in Wurmlingen

In Wurmlingen wird „an der Gebührenschraube gedreht“ – in beide Richtungen. Trinkwasser wird kostengünstiger, Abwasser wird teurer. Es ist Standard, dass die Gebühren kostendeckend festgelegt werden. Daher werden sie alljährlich überprüft und an die Entwicklung der Kosten und des Verbrauchs angepasst.

Am Montag wurden daher vom Gemeinderat die Gebühren für das Jahr 2016 neu festgelegt. Der Preis für Trinkwasser wurde von bisher 1,32 Euro pro Kubikmeter auf 1,27 Euro reduziert. In einem von Hauptamtsleiter Rolf Liebermann vorgelegten Vergleich mit weiteren 14 Kreisgemeinden rangiert Wurmlingen zusammen mit Aldingen mit deutlichem Abstand am unteren Ende der Preisskala.

Kosten für Abwasser steigen

Die Kosten für die Abwasserbeseitigung werden allerdings steigen. Die Schmutzwassergebühr wird auf 1,97 Euro pro Kubikmeter – bezogen auf den Frischwasserverbrauch – erhöht. Sie lag bisher bei 1,89 Euro. Die Gebühr für Niederschlagswasser erhöht sich lediglich um einen Cent auf 0,36 Euro pro Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche.

Grundlage für die Berechnung der künftigen Kosten für Trinkwasser war ein erwarteter Gebührenbedarf von 198 000 Euro. Dieser hat sich gegenüber dem laufenden Jahr um 7300 Euro verringert. Gleichzeitig wird von einem leicht angestiegenen Wasserverbrauch von insgesamt 156000 Kubikmetern ausgegangen.

Bei der Kalkulation der Abwassergebühr wird im Hauhaltsplan mit Gesamtkosten von knapp 562 000 Euro gerechnet. Davon entfallen rund 365 000 Euro auf die Beseitigung des Schmutzwassers und 198000 Euro auf die des Niederschlagswassers.

Fehlbetrag wird getilgt

Vorgelegt wurde außerdem die Betriebskostenabrechnung der Abwasserbeseitigung für das Jahr 2014. Bei einer Abweichung von lediglich rund vier Prozent bewegten sich die Kosten „nahezu am Planansatz“. Der Fehlbetrag von rund 23 600 Euro wird durch Überschüsse der Vorjahre getilgt.