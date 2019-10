Abschiedskonzert für Chorleiterin Jelena Mirkov endet mit viel Applaus

Der Liederkranz Wurmlingen hat am Samstagabend in der Schlosshalle in Wurmlingen mit sieben verschiedenen Formationen sein Abschiedskonzert von seiner Chorleiterin Jelena Mirkov zelebriert. Ihr wurde zum Abschluss für zehn Jahre engagierte Arbeit gedankt. Dazu gab es anhaltenden Beifall der zahlreichen Konzertbesucher.

In ihrer Laudatio wollte sich Vorsitzende Katharina Lause an Theodor Fontane halten: Abschied, damit er nicht wehtue, solle kurz wie eine Liebeserklärung sein. Trotzdem gelang es ihr sehr prägnant viel Lob und Dank hineinzupacken. „Kreativ, eigenständig und humorvoll“, sei Chorleiterin Mirkov aufgetreten – „immer mit genügend Power für drei Stunden Chorprobe“. Und mit ihrer Spontaneität sei es ihr gelungen die Flexibilität des Chores zu steigern. Dirigentin Mirkov indes will viele positive Erfahrungen von ihrem Engagement beim Liederkranz mitnehmen. Sie danke für die Chance als junge Chorleiterin in diese Arbeit hineinzuwachsen. Und: Es werde sicher etwas fehlen, wenn sie jetzt dienstags nicht mehr nach Wurmlingen fahren werde, fügte sie im Gespräch an.

„Geselligkeit und Scherz“, war das Leitthema des Konzerts. Chorleiterin Mirkov hatte dazu Literatur aus ihren zehn Jahren beim Liederkranz hineingepackt und auch generationenübergreifende Formationen auf die Bühne geholt. Da waren die „Singing Kids“ als Enkel zusammen mit der Generation der Großeltern im gemischten Chor gemeinsam am Singen: Ausnehmend fröhlich klangen ihre Lieder vom „Mann, der sich Kolumbus nannt“ und von der Vogelhochzeit. Karl Zepf begleitete mit dem Akkordeon. Und der Scherz kam tatsächlich nicht zu kurz. Der Männerchor unter der Leitung von Josef Kathan persiflierte sich selbst. Er sang ganz ungeniert „Ja wir sind die alten Säcke“ und war überzeugt „wir sind der Höhepunkt des Abends, wenn man uns nur singen lässt“. Das war fast ein bisschen Eigenlob, aber dann kamen eben auch noch ein Titel der Kastelruther Spatzen, ein kroatisches Liebelied und der nachdenklich stimmende Titel „Irgendwann bleib’ i dann dort“. Da beweisen sie, dass weder die Luft ausgeht, noch die Stimmen brüchig werden.

Der musikalische Höhepunkt des Abends war der Gesamtchor mit Elta Vocale, Gemischtem Chor, dem Jugendchor und der Klavierbegleitung von Sabina Sasco. Da sei einhundert Prozent Gänsehaut angesagt, legte sich Ansagerin Regina Raidt fest: „Adiemus“ der Song ohne wirklichen Wort des walisischen Komponisten Karl Jenkins zog tatsächlich Chormitglieder und Zuhörer in seinen Bann. Genau so wie zuvor „Contrapunto bestiale“ mit tierischen Mitwirkenden, vom Kuckuck bis zu Hund und Katz’.

Internationale Literatur hatte der Gemischte Chor in seinem Vortrag mit Melodien aus Deutschland, Italien und Serbien. „Sag ja zum Leben“, war dabei. Genau so wie ein „Canzone“ von Orlando die Lasso und „unschlagbar gegackert“ wurde bei einem deutschen Liedchen.

„Einen „starken Auftritt“ bestätigte Ansagerin Raidt auch dem Jugendchor. Er präsentierte sich unter der Leitung von Annemarie Ohlsen mit den modernen Titeln „Thunder“ und Flashlight“.