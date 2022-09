Aaron Wucherer bei der deutschen Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aaron Wucherer hat mit seinen sportlichen Leistung auf sich aufmerksam gemacht und wurde zu ersten Lehrgängen im Frühjahr 2022 eingeladen. Im Juli folgte die Einladung zu den Qualifizierungslehrgängen, die Voraussetzung für eine Nominierung zur Deutschen Meisterschaft sind. Zum Abschluss der Lehrgangsreihe über die Sommerferien fand ein zweitägiger Lehrgang in Aalen statt, bei dessen Ende bekanntgegeben wurde, wer zur deutschen Meisterschaft nominiert wird.

Vom 16. bis 18. September 2022, B-Jugend, bis 48 kg, Deutsche Meisterschaft in Laudenbach hieß der nächste Termin für Aaron. Als einer der jüngsten trat er für Württemberg, in einem Starterfeld von 15 Ringern aus der ganzen Bundesrepublik an. Bei seinem ersten Kampf musste er sich gleich dem späteren deutschen Meister Xaver Engelhardt aus Bayern stellen. Zwar konnte er sich über lange Zeit zur Wehr setzen, wurde aber kurz vor der Pause geschultert. In seinem zweiten Kampf zeigte Aaron erneut eine gute Leistung, sein Gegner konnte allerdings mehr Punkte erzielen und am Ende der Kampfzeit, unterlag er knapp mit 4:8 Punkten. Die Teilnahme überhaupt ist ein großer Erfolg und ein zwölfter Platz auf Bundesebene zeigen die sehr guten Qualitäten des Ringers und den Trainern.